Лига чемпионов 2021-2022
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Шериф
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|1
|1
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|5
|0.56
|Энрике Луваннор
|4
|0.44
|Кастаньеда Франк
|2
|0.22
|Янсане Момо
|1
|0.11
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.11
|Коловос Димитрис
|1
|0.11
|Дуланто Густаво
|1
|0.11
|Арболеда Данило
|1
|0.11
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньеда Франк
|3
|0
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Джульен Кестон
|2
|0
|Кристиано
|2
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Энрике Луваннор
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
|Бизяк Ловро
|1
|0
|Костанза Фернандо
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Шериф
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Мадрид 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 6:1 Мальорка Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Шериф Последние 20 матчей: +14 =4 -2Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 4:0 Флорешты Зимбру 1:1 Шериф Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
Шериф 2:0 Петрокуб Заря Бельцы 0:2 Шериф Динамо Загреб 0:0 Шериф Шериф 3:0 Динамо Загреб Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шериф
Исход игры
Реал Мадрид
95.5% (42)
Ничья
0% (0)
Шериф
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
19.51% (8)
Нет
80.49% (33)
Популярный счёт
3:0 Реал Мадрид
36.4% (16)
2:0 Реал Мадрид
25% (11)
2:1 Реал Мадрид
13.6% (6)
4:0 Реал Мадрид
11.4% (5)
3:1 Реал Мадрид
4.5% (2)
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