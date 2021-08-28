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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
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Стадион:
Шериф

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 1
Камавинга Эдуардо 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 5 0.56
Энрике Луваннор 4 0.44
Кастаньеда Франк 2 0.22
Янсане Момо 1 0.11
Тилль Себастьян 1 (1) 0.11
Коловос Димитрис 1 0.11
Дуланто Густаво 1 0.11
Арболеда Данило 1 0.11
Кристиано 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньеда Франк 3 0
Дуланто Густаво 2 0
Джульен Кестон 2 0
Кристиано 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Энрике Луваннор 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Костанза Фернандо 1 0
Янсане Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 100% (1)
 Шериф 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Мадрид 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 6:1 Мальорка Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Шериф Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 4:0 Флорешты Зимбру 1:1 Шериф Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
Шериф 2:0 Петрокуб Заря Бельцы 0:2 Шериф Динамо Загреб 0:0 Шериф Шериф 3:0 Динамо Загреб Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Реал Мадрид 95.5% (42)
    X 0% (0)
    Шериф 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Шериф
    1.13
    9.90
    9.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Реал Мадрид - Шериф онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шериф

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.5% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Шериф
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    19.51% (8)
    Нет
    80.49% (33)
    Популярный счёт
    3:0 Реал Мадрид
    36.4% (16)
    2:0 Реал Мадрид
    25% (11)
    2:1 Реал Мадрид
    13.6% (6)
    4:0 Реал Мадрид
    11.4% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    4.5% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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    9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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