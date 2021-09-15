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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Легия
0' 23'
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
9
Понсе
Эсекель
24
Промес
Куинси
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
99
Слиш
Бартош
14
Харатин
Игорь
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
Спартак Москва
3-4-3
Легия
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 3 1
2. Юранович Йосип 1 0.33
3. Навроцкий Майк 0 0
4. Лопеш Рафаэл 0 0
5. Младенович Филип 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
Легия
# Игрок      
1. Лопеш Рафаэл 1 0
2. Роуз Линдси 1 0
3. Младенович Филип 1 0
4. Лима Лукас II 1 0
5. Холовня Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0
 Легия 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа
Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия
Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак Москва 2:3 Легия Лига Европы Легия 2:2 Спартак Москва Лига Европы

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Легия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Легия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Легия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    22'
    Сильно хромает Зобнин, и даже электрокар за ним выехал на поле. Хендрикс уже переодевается.
  • 21'
    Зобнин получил повреждение, и Витория отправил разминаться Хендрикса. Небольшая пауза у нас в игре, тренеры активно общаются со своими подопечными.
  • 20'
    "Легия" затяжную позиционную атаку провела, последовала подача справа на линию штрафной площади, но не удалось там игроку гостей за мяч зацепиться.
  • 18'
    Эмрели на отличной скорости рвался к воротам "Спартака", но Жиго и Джикия недалеко от штрафной прихватили его в коробочку, мяч отобрав.
  • Угловой
    17'
    Сам же Младенович слева исполнил угловой, но получилось слишком низко, выбили с ближней штанги мяч спартаковцы. На подборе оказались гости, но заброс направо на ход Харатину получился слишком сильным.
  • 16'
    Атака "Легии", Младенович забежал по левому флангу, простреливал к линии штрафной площади, Умяров решил выбить мяч на угловой.
  • 15'
    И вновь потащили мяч игроки "Спартака" вперёд, на этот раз левым флангом, и дело дошло до подачи в штрафную площадь, но Ларссон до мяча не добрался.
  • 14'
    Хорошая атака "Спартака"! Понсе отыграл на ход Умярову, который справа ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу на Промеса, но Куинси уже пробежал точку приёма мяча.
  • 13'
    Да, неплохо игроки "Легии" начали этот поединок, но "Спартак" постепенно прибирает инициативу к своим рукам.
  • 11'
    Игроки "Спартака" катают мяч на своей половине поля, пока особого продвижения вперёд мы не видим.
  • 10'
    "Легия" пошла вперёд правым флангом, и дело дошло до дальнего удара по воротам Максименко, но всё видел голкипер хозяев и мяч поймал.
  • 7'
    Ларссон обострял, Айртон пытался замкнуть атаку "Спартака". Неплохой старт пока.
  • 5'
    Понсе получил пас из глубины поля, обыгрался с Понсе, и тот завершал комбинацию неточным ударом.
  • 4'
    Осторожное начало игры у нас. Никакого риска с обеих сторон.
  • 2'
    Поляки сразу отошли за центральную  линию поля и не прессингуют.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
     
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Легия онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Легия

Исход игры
Спартак Москва
70.4% (114)
Ничья
21.6% (35)
Легия
8% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (79)
Меньше
50% (79)
Обе команды забьют
Да
69.62% (110)
Нет
30.38% (48)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.7% (61)
1:1 Ничья
20.4% (33)
1:0 Спартак Москва
14.8% (24)
2:0 Спартак Москва
11.1% (18)
1:2 Легия
5.6% (9)
3:1 Спартак Москва
1.9% (3)
0:1 Легия
1.2% (2)
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