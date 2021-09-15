Эмрели на отличной скорости рвался к воротам "Спартака", но Жиго и Джикия недалеко от штрафной прихватили его в коробочку, мяч отобрав.

"Легия" затяжную позиционную атаку провела, последовала подача справа на линию штрафной площади, но не удалось там игроку гостей за мяч зацепиться.

Зобнин получил повреждение, и Витория отправил разминаться Хендрикса. Небольшая пауза у нас в игре, тренеры активно общаются со своими подопечными.

Сильно хромает Зобнин, и даже электрокар за ним выехал на поле. Хендрикс уже переодевается.

17' Сам же Младенович слева исполнил угловой, но получилось слишком низко, выбили с ближней штанги мяч спартаковцы. На подборе оказались гости, но заброс направо на ход Харатину получился слишком сильным.

16' Атака "Легии", Младенович забежал по левому флангу, простреливал к линии штрафной площади, Умяров решил выбить мяч на угловой.

15' И вновь потащили мяч игроки "Спартака" вперёд, на этот раз левым флангом, и дело дошло до подачи в штрафную площадь, но Ларссон до мяча не добрался.

14' Хорошая атака "Спартака"! Понсе отыграл на ход Умярову, который справа ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу на Промеса, но Куинси уже пробежал точку приёма мяча.

13' Да, неплохо игроки "Легии" начали этот поединок, но "Спартак" постепенно прибирает инициативу к своим рукам.

11' Игроки "Спартака" катают мяч на своей половине поля, пока особого продвижения вперёд мы не видим.

10' "Легия" пошла вперёд правым флангом, и дело дошло до дальнего удара по воротам Максименко, но всё видел голкипер хозяев и мяч поймал.

7' Ларссон обострял, Айртон пытался замкнуть атаку "Спартака". Неплохой старт пока.

5' Понсе получил пас из глубины поля, обыгрался с Понсе, и тот завершал комбинацию неточным ударом.

4' Осторожное начало игры у нас. Никакого риска с обеих сторон.

2' Поляки сразу отошли за центральную линию поля и не прессингуют.