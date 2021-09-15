Лига Европы 2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Открытие Банк Арена
Легия
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|3
|1
|2.
|Юранович Йосип
|1
|0.33
|3.
|Навроцкий Майк
|0
|0
|4.
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|5.
|Младенович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|2.
|Роуз Линдси
|1
|0
|3.
|Младенович Филип
|1
|0
|4.
|Лима Лукас II
|1
|0
|5.
|Холовня Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Легия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа
Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия
Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Легия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Легия
Исход игры
Спартак Москва
70.4% (114)
Ничья
21.6% (35)
Легия
8% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (79)
Меньше
50% (79)
Обе команды забьют
Да
69.62% (110)
Нет
30.38% (48)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.7% (61)
1:1 Ничья
20.4% (33)
1:0 Спартак Москва
14.8% (24)
2:0 Спартак Москва
11.1% (18)
1:2 Легия
5.6% (9)
3:1 Спартак Москва
1.9% (3)
0:1 Легия
1.2% (2)
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