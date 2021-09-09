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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Легия

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 3 1.5
2. Юранович Йосип 1 0.5
3. Навроцкий Майк 0 0
4. Лопеш Рафаэл 0 0
5. Младенович Филип 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
Легия
# Игрок      
1. Лопеш Рафаэл 1 0
2. Роуз Линдси 1 0
3. Младенович Филип 1 0
4. Лима Лукас II 1 0
5. Холовня Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0
 Легия 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа
Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия
Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак Москва 2:3 Легия Лига Европы Легия 2:2 Спартак Москва Лига Европы

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Спартака" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Легия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 51
Спартак Москва 74.5% (38)
X 13.7% (7)
Легия 11.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Легия
1.93
3.88
4.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Спартак Москва - Легия онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва - Легия

Исход игры
Спартак Москва
74.5% (38)
Ничья
13.7% (7)
Легия
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
45.1% (23)
2:0 Спартак Москва
13.7% (7)
1:1 Ничья
13.7% (7)
1:0 Спартак Москва
11.8% (6)
1:2 Легия
9.8% (5)
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