Лига Европы 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Легия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|3
|1.5
|2.
|Юранович Йосип
|1
|0.5
|3.
|Навроцкий Майк
|0
|0
|4.
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|5.
|Младенович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|2.
|Роуз Линдси
|1
|0
|3.
|Младенович Филип
|1
|0
|4.
|Лима Лукас II
|1
|0
|5.
|Холовня Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Легия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа
Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия
Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва - Легия
Исход игры
Спартак Москва
74.5% (38)
Ничья
13.7% (7)
Легия
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
45.1% (23)
2:0 Спартак Москва
13.7% (7)
1:1 Ничья
13.7% (7)
1:0 Спартак Москва
11.8% (6)
1:2 Легия
9.8% (5)
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