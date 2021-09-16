Лига Европы 2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Альянц
Генк
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|3
|0.6
|2.
|Кара Эркан
|3
|0.6
|3.
|Грюлль Марко
|3
|0.6
|4.
|Граймль Лео
|1
|0.2
|5.
|Граховац Срджан
|0
|0
|6.
|Шик Торстен
|0
|0
|7.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Граймль Лео
|2
|0
|3.
|Шик Торстен
|1
|0
|4.
|Граховац Срджан
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|8.
|Любичич Роберт
|1
|0
|9.
|Шустер Лион
|1
|0
|10.
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 1:2 Адмира Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид
Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Генк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Генк
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Динамо Загреб
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Загреб
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Генк
Исход игры
Рапид Вена
61.6% (90)
Ничья
30.1% (44)
Генк
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.03% (85)
Меньше
40.97% (59)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
41.8% (61)
1:1 Ничья
23.3% (34)
1:0 Рапид Вена
12.3% (18)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:2 Генк
6.2% (9)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
3:1 Рапид Вена
1.4% (2)
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