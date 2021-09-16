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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Генк
0' 24'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
4
Айву
Эмануэль
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
20
Эйтинг
Карел
8
Хейнен
Бриан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Рапид Вена
4-4-2
Генк
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 3 0.6
2. Кара Эркан 3 0.6
3. Грюлль Марко 3 0.6
4. Граймль Лео 1 0.2
5. Граховац Срджан 0 0
6. Шик Торстен 0 0
7. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
8. Ульманн Максимилиан 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 2 0
2. Граймль Лео 2 0
3. Шик Торстен 1 0
4. Граховац Срджан 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Штребингер Ричард 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
8. Любичич Роберт 1 0
9. Шустер Лион 1 0
10. Зульцбахер Лукас 1 0
Генк
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 30% (3)
 Генк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 1:2 Адмира Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид
Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Генк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Генк 1:0 Рапид Вена Лига Европы Рапид Вена 3:2 Генк Лига Европы Рапид Вена 2:2 Генк Лига Европы Генк 1:1 Рапид Вена Лига Европы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Генк 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Генк 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Генк 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Загреб 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Рапид Вена 61.6% (90)
X 30.1% (44)
Генк 8.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Генк
3.10
3.86
2.93
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Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Генк онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Генк

Исход игры
Рапид Вена
61.6% (90)
Ничья
30.1% (44)
Генк
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.03% (85)
Меньше
40.97% (59)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
41.8% (61)
1:1 Ничья
23.3% (34)
1:0 Рапид Вена
12.3% (18)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:2 Генк
6.2% (9)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
3:1 Рапид Вена
1.4% (2)
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