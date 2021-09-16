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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:1
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
26' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
29' Желтая карточка
Айву Эмануэль
57' Желтая карточка
Муньос Даниэль
80' Желтая карточка
Онуачу Пол
82' Желтая карточка
Граймль Лео
86' Желтая карточка
Петрович Деян
89' Желтая карточка
Кнасмюлльнер Кристоф
0:1
90' Гол
Онуачу Пол
90'+6
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
4
Айву
Эмануэль
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
20
Эйтинг
Карел
8
Хейнен
Бриан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Рапид Вена
4-4-2
Генк
4-3-3

Ход матча

26'
Ульманн Максимилиан
 
29'
Айву Эмануэль
 
46'
 
Ндайишимий Майк
Бонгонда Тео
57'
 
Муньос Даниэль
58'
Шик Торстен
Аразе Кельвин
 
58'
Петрович Деян
Граховац Срджан
 
74'
Кнасмюлльнер Кристоф
Фунтас Таксиархис
 
74'
Ауэр Йонас
Ульманн Максимилиан
 
80'
 
Онуачу Пол
82'
Граймль Лео
 
83'
Виммер Кевин
Граймль Лео
 
86'
Петрович Деян
 
89'
Кнасмюлльнер Кристоф
 
90'
0:1
Онуачу Пол
(Ито Дзюнъя)
90'
 
Маккензи Марк
Эйтинг Карел

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 3 0.6
2. Кара Эркан 3 0.6
3. Грюлль Марко 3 0.6
4. Граймль Лео 1 0.2
5. Граховац Срджан 0 0
6. Шик Торстен 0 0
7. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
8. Ульманн Максимилиан 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 1 1
2. Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Граймль Лео 3 0
2. Хофманн Максимилиан 2 0
3. Шик Торстен 1 0
4. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
5. Граховац Срджан 1 0
6. Стойкович Филип 1 0
7. Штребингер Ричард 1 0
8. Ульманн Максимилиан 1 0
9. Петрович Деян 1 0
10. Аразе Кельвин 1 0
11. Айву Эмануэль 1 0
12. Любичич Роберт 1 0
13. Шустер Лион 1 0
14. Зульцбахер Лукас 1 0
Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 1 0
2. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 30% (3)
 Генк 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 1:2 Адмира Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид
Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Генк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Генк 1:0 Рапид Вена Лига Европы Рапид Вена 3:2 Генк Лига Европы Рапид Вена 2:2 Генк Лига Европы Генк 1:1 Рапид Вена Лига Европы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Загреб Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Айву Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ульманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Рапид Вена 61.6% (90)
X 30.1% (44)
Генк 8.2% (12)
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Где смотреть матч Рапид Вена 0:1 Генк онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:1 Генк

Исход игры
Рапид Вена
61.6% (90)
Ничья
30.1% (44)
Генк
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.03% (85)
Меньше
40.97% (59)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
41.8% (61)
1:1 Ничья
23.3% (34)
1:0 Рапид Вена
12.3% (18)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:2 Генк
6.2% (9)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
3:1 Рапид Вена
1.4% (2)
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