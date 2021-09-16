Лига конференций 2021-2022
Мура
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Fazanerija Stadion
Витесс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беро Матуш
|2
|0.4
|2.
|Виттек Максимилиан
|2
|0.4
|3.
|Таннан Уссама
|1
|0.2
|4.
|Икома Луис
|1
|0.2
|5.
|Фредериксен Николай
|1
|0.2
|6.
|Даса Элазар
|1
|0.2
|7.
|Гбоо Янн
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Икома Луис
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мура
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Витесс
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Мура Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мура 1:0 Олимпия Любляна Мура 4:2 Радомлье Домжале 4:1 Мура Штурм 2:0 Мура
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II
Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мура
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ренн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Мура
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Витесс
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Мура 0:0 Витесс
Исход игры
Мура
5.5% (8)
Ничья
12.4% (18)
Витесс
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
72.03% (103)
Нет
27.97% (40)
Популярный счёт
1:2 Витесс
53.8% (78)
0:1 Витесс
15.9% (23)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:2 Витесс
6.9% (10)
1:3 Витесс
4.8% (7)
1:0 Мура
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Мура
1.4% (2)
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