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Лига конференций 2021-2022

Мура
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Витесс
0' 24'

Бомбардиры внутри турнира

Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беро Матуш 2 0.4
2. Виттек Максимилиан 2 0.4
3. Таннан Уссама 1 0.2
4. Икома Луис 1 0.2
5. Фредериксен Николай 1 0.2
6. Даса Элазар 1 0.2
7. Гбоо Янн 1 0.2

Карточки

Мура
# Игрок      
Витесс
# Игрок      
1. Икома Луис 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мура 0 0 0 0 0 0
 Витесс 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Мура Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мура 1:0 Олимпия Любляна Мура 4:2 Радомлье Домжале 4:1 Мура Штурм 2:0 Мура
Мура 1:0 Целе Мура 1:3 Штурм Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II
Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мура 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Витесс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ренн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Мура 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Витесс 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ренн 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мура 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Мура 5.5% (8)
X 12.4% (18)
Витесс 82.1% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Витесс
3.74
3.84
1.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мура 0:0 Витесс онлайн


Прогнозы на матч Мура 0:0 Витесс

Исход игры
Мура
5.5% (8)
Ничья
12.4% (18)
Витесс
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
72.03% (103)
Нет
27.97% (40)
Популярный счёт
1:2 Витесс
53.8% (78)
0:1 Витесс
15.9% (23)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:2 Витесс
6.9% (10)
1:3 Витесс
4.8% (7)
1:0 Мура
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Мура
1.4% (2)
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