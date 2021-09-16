  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Селтик
0'
9' Желтая карточка
Соро Исмаила
0:1
15' Гол
Айети Альбиан
20' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
25'
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
15
Харт
Джо
4
Старфельт
Карл
20
Картер-Викерс
Кэмерон
88
Юранович
Йосип
56
Ралстон
Энтони
12
Соро
Исмаила
18
Рогич
Томас
14
Тернбулл
Дэвид
54
Монтгомери
Адам
17
Жота
Серран
10
Айети
Альбиан
Бетис
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

Ход матча

9'
 
Соро Исмаила
15'
0:1
Айети Альбиан
20'
Гуардадо Андрес
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 3 0.6
2. Фурухаси Кёго 3 0.6
3. Тернбулл Дэвид 2 0.4
4. Абада Лиэль 1 0.2
5. Кристи Райан 1 0.2
6. Айети Альбиан 1 0.2
7. Тэйлор Грэг 0 0
8. Битон Нир 0 0
9. Макгрегор Каллум 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
Селтик
# Игрок      
1. Монтгомери Адам 2 0
2. Маккарти Джеймс 1 0
3. Тэйлор Грэг 1 0
4. Макгрегор Каллум 1 0
5. Ралстон Энтони 1 0
6. Фурухаси Кёго 1 0
7. Соро Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 0 0 0 0 0
 Селтик 30% (3) 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис
Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис
Селтик Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Селтик 3:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 6:0 Сент-Миррен
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Селтик 3:2 Хартс Селтик 3:0 Яблонец Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ференцварош 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Селтик 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Селтик 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Байер Л 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Бетис 63.9% (94)
X 25.2% (37)
Селтик 10.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Селтик
2.61
4.64
6.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бетис 0:1 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:1 Селтик

Исход игры
Бетис
63.9% (94)
Ничья
25.2% (37)
Селтик
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.4% (52)
1:0 Бетис
21.1% (31)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:2 Селтик
5.4% (8)
2:0 Бетис
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Селтик
3.4% (5)
1:3 Селтик
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 