Лига Европы 2021-2022
Бетис
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Бенито Вильямарин
Селтик
9' Желтая карточкаСоро Исмаила
0:1
15' ГолАйети Альбиан
20' Желтая карточкаГуардадо Андрес
33
Миранда
Хуан
15
Харт
Джо
12
Соро
Исмаила
18
Рогич
Томас
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Ход матча
9'
15'
0:1
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|3
|0.6
|2.
|Фурухаси Кёго
|3
|0.6
|3.
|Тернбулл Дэвид
|2
|0.4
|4.
|Абада Лиэль
|1
|0.2
|5.
|Кристи Райан
|1
|0.2
|6.
|Айети Альбиан
|1
|0.2
|7.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|8.
|Битон Нир
|0
|0
|9.
|Макгрегор Каллум
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Монтгомери Адам
|2
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|3.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|4.
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|5.
|Ралстон Энтони
|1
|0
|6.
|Фурухаси Кёго
|1
|0
|7.
|Соро Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Селтик
|30% (3)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис
Селтик Последние 20 матчей: +10 =3 -7Селтик 3:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 6:0 Сент-Миррен
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Селтик 3:2 Хартс Селтик 3:0 Яблонец Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ференцварош
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Селтик
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Селтик
Исход игры
Бетис
63.9% (94)
Ничья
25.2% (37)
Селтик
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.4% (52)
1:0 Бетис
21.1% (31)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:2 Селтик
5.4% (8)
2:0 Бетис
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Селтик
3.4% (5)
1:3 Селтик
2% (3)
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