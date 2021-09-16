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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
22' Гол
Антонио Майкл
24'
40
Ливакович
Доминик
37
Шутало
Йосип
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
13
Ристовски
Стефан
5
Адеми
Ариян
27
Мишич
Йосип
38
Франич
Бартол
7
Иванушец
Лука
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
4
Зума
Курт
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
11
Влашич
Никола
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Динамо Загреб
3-4-1-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Антонио Майкл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Динамо Загреб 2:0 Шибеник Осиек 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Шериф Динамо Загреб 1:0 Локомотив Загреб
Шериф 3:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Генк 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Генк 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Генк 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Загреб 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Антонио Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Динамо Загреб 12.2% (18)
X 23.8% (35)
Вест Хэм 63.9% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Вест Хэм
4.70
3.78
1.99
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Где смотреть матч Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм

Исход игры
Динамо Загреб
12.2% (18)
Ничья
23.8% (35)
Вест Хэм
63.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
42.2% (62)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:3 Вест Хэм
8.8% (13)
0:1 Вест Хэм
8.2% (12)
2:1 Динамо Загреб
6.8% (10)
0:2 Вест Хэм
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Динамо Загреб
2% (3)
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