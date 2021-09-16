Лига Европы 2021-2022
Црвена Звезда
2:1
Конец матча
Стадион: Райко Митич
Брага
67' Желтая карточкаМинейро Лукас
71' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
75' ГолРодич Милан
1:1
76' ГолГалено Вандерсон
78' Желтая карточкаКрстичич Ненад
2:1
85' ПенальтиКатай Александар
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дьони ЛоиНападающий
-
21 Petar Stanic
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
67'
75'
1:0
76'
1:1
78'
85'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Катай Александар
|3 (2)
|1
|2.
|Павков Милан
|2
|0.67
|3.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0.33
|4.
|Иванич Мирко
|1
|0.33
|5.
|Родич Милан
|1
|0.33
|6.
|Канга Каку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галено Вандерсон
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родич Милан
|2
|0
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Драгович Александр
|1
|0
|4.
|Катай Александар
|1
|0
|5.
|Саного Секу
|1
|0
|6.
|Канга Каку
|1
|0
|7.
|Дегенек Милош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Минейро Лукас
|1
|0
|2.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2Црвена Звезда 3:0 Пролетер Нови-Сад Чукарички 1:2 Црвена Звезда ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола
Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина
Брага Последние 20 матчей: +8 =8 -4Пасуш де Феррейра 0:0 Брага Вильярреал 2:3 Брага Брага 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 2:3 Брага
Брага 1:2 Спортинг Л Маритиму 0:2 Брага Спортинг Л 2:1 Брага Пасуш де Феррейра 1:2 Брага Брага 1:1 Марсель Портимоненсе 1:1 Брага Фаренсе 0:0 Брага Морейренсе 0:4 Брага Брага 1:0 Трофенсе Брага 2:0 Бенфика Портимоненсе 0:0 Брага Брага 2:1 Морейренсе Жил Висенте 1:1 Брага Брага 1:1 Пасуш де Феррейра Маритиму 1:0 Брага Брага 0:1 Спортинг Л
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Брага
Исход игры
Црвена Звезда
40% (58)
Ничья
39.3% (57)
Брага
20.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
75.52% (108)
Нет
24.48% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (49)
2:1 Црвена Звезда
22.1% (32)
1:0 Црвена Звезда
13.8% (20)
1:2 Брага
13.1% (19)
0:1 Брага
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Црвена Звезда
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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