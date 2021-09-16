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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
2:1
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
67' Желтая карточка
Минейро Лукас
71' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
75' Гол
Родич Милан
1:1
76' Гол
Галено Вандерсон
78' Желтая карточка
Крстичич Ненад
2:1
85' Пенальти
Катай Александар
90'+5
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
5
Дегенек
Милош
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
4
Иванич
Мирко
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
8
Канга
Каку
10
Катай
Александар
30
Живкович
Рицхайро
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
4
Лейте
Диогу
25
Минейро
Лукас
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
90
Галено
Вандерсон
11
Пиазон
Лукас
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Црвена Звезда
4-2-3-1
Брага
4-3-3

Ход матча

39'
Дьони Лои
Бен-Набуан Эль-Фарду
 
65'
Крстичич Ненад
Живкович Рицхайро
 
67'
 
Минейро Лукас
70'
 
Гонсалес Марио
Руис Абель
71'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
75'
Родич Милан
(Канга Каку)
1:0
76'
1:1
Галено Вандерсон
78'
Крстичич Ненад
 
78'
 
Мартинш Фабиу
Пиазон Лукас
78'
 
Орта Андре
Минейро Лукас
85'
Катай Александар
2:1
86'
Срнич Славолюб
Катай Александар
 
86'
 
Коуто Ян
Сильва Фабиано
87'
Панков Радован
Саного Секу
 
89'
 
Секейра Нуну
Орта Рикарду

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Катай Александар 3 (2) 1
2. Павков Милан 2 0.67
3. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0.33
4. Иванич Мирко 1 0.33
5. Родич Милан 1 0.33
6. Канга Каку 0 0
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галено Вандерсон 1 1

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Родич Милан 2 0
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Драгович Александр 1 0
4. Катай Александар 1 0
5. Саного Секу 1 0
6. Канга Каку 1 0
7. Дегенек Милош 1 0
Брага
# Игрок      
1. Минейро Лукас 1 0
2. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Брага 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Црвена Звезда 3:0 Пролетер Нови-Сад Чукарички 1:2 Црвена Звезда ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола
Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина
Брага Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Пасуш де Феррейра 0:0 Брага Вильярреал 2:3 Брага Брага 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 2:3 Брага
Брага 1:2 Спортинг Л Маритиму 0:2 Брага Спортинг Л 2:1 Брага Пасуш де Феррейра 1:2 Брага Брага 1:1 Марсель Портимоненсе 1:1 Брага Фаренсе 0:0 Брага Морейренсе 0:4 Брага Брага 1:0 Трофенсе Брага 2:0 Бенфика Портимоненсе 0:0 Брага Брага 2:1 Морейренсе Жил Висенте 1:1 Брага Брага 1:1 Пасуш де Феррейра Маритиму 1:0 Брага Брага 0:1 Спортинг Л

Последние игры между собой

Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага 2:0 Црвена Звезда Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Митьюлланд Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брага Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Митьюлланд Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брага Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лудогорец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Митьюлланд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Црвена Звезда Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брага Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Бен-Набуан Эль-Фарду уходит с поля. Дьони Лои выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Црвена Звезда 40% (58)
X 39.3% (57)
Брага 20.7% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Црвена Звезда 2:1 Брага онлайн


Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Брага

Исход игры
Црвена Звезда
40% (58)
Ничья
39.3% (57)
Брага
20.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
75.52% (108)
Нет
24.48% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (49)
2:1 Црвена Звезда
22.1% (32)
1:0 Црвена Звезда
13.8% (20)
1:2 Брага
13.1% (19)
0:1 Брага
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Црвена Звезда
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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