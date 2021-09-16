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Лига конференций 2021-2022

Ренн
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Баде Луак
1:1
23' Гол
Тэт Флавьен
24'
Ренн
Тоттенхэм

Ход матча

11'
0:1
Баде Луак
23'
Тэт Флавьен
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агер Наиф 2 0.67
2. Гирасси Серу 1 0.33
3. Дель Кастильо Ромен 1 0.33
4. Аблин Маттис 1 0.33
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 2 0.67
2. Лукас Моура 1 0.33
3. Ло Чельсо Джовани 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мура 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Витесс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ренн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Мура 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Витесс 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ренн 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мура 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Флавьен Тэт! Удалось быстро сравнять счет хозяевам. Зацепился вновь за мяч в штрафной Гирасси и сбросил на Тэта, который выдержал паузу, после чего красивым обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.
  • Угловой
    24'
    Ушел от опеки по флангу Сулемана и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Дэвиса полетел на угловой.
  • 23'
    Протащил мяч к штрафной Гирасси и отдал в центр на Буриго, но тому в подкате не позволил пробить Скипп.
  • 22'
    С правого фланга Сулемана вырезал в штрафную на ход Гирасси, но тому зацепиться за мяч не позволил Танганга.
  • Опасный момент
    21'
    После скидки от Гирасси пробил с линии штрафной Лаборд. Смог отбить перед собой Голлини, а добивание от Трюффеля оказалось неточным. 
  • 20'
    Ворвался в штрафную соперника Бергвйен и отдал на Кейна, но тому пробить не дали сразу три защитника.
  • 19'
    Мягко забросил в штрафную Кейн на ход Н'Домбеле, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал. 
  • 18'
    Получил по ногам Лукас на фланге от Буриго. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 17'
    Отдавал по флангу Буриго на ход Сулемана, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 16'
    Устроили потасовку Бергвейн и Траоре на фланге. Пришлось судье вмешаться, но обошлось без карточек. 
  • Офсайд
    15'
    Мог убегать на ворота соперника Бергвейн после паса от Дэвиса, но не выдержал он линию и оказался в офсайде. 
  • 14'
    На фланге получил по ногам Хиль от Гирасси. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Гол в свои ворота
    13'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Баде! Сумели быстрый гол забить гости. Убежал по флангу на скорости Лукас после паса от Н'Домбеле и прострелил вдоль ворот низом. Мяч рикошетом от ноги Баде влетел точно в ближний угол.
  • 12'
    Затяжная атака "Тоттенхэма" завершилась дальним ударом в исполнении Н'Домбеле, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 11'
    По флангу Скипп забросил на ход Лукасу, но прочитал эпизод Траоре и вынес сферу в подкате за боковую линию.
  • 10'
    Тонким пасом Хиль запускал в штрафную соперника Бергвейна, но в последний момент мяч перехватил Траоре.
  • 9'
    Ворвался в штрафную соперника Гирасси и отдал пас назад под удар Лаборду, но мяч перехватил без труда Родон.
  • 8'
    Отличный пас выдал Лукас в штрафную, куда ворвался Кейн, но его от мяча грамотно корпусом оттеснил Баде.
  • 7'
    Отдавал по флангу Хиль на ход Лукасу, но тот не понял задумки партнера и даже не стал двигаться в сторону мяча.
  • 6'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Хиль из-под защитника, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Скипп в штрафную на Кейна, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 4'
    Протащил мяч к штрафной соперника Н'Домбеле и отдал поперек на Бергвейна, но удар последнего накрыли защитники.
  • 3'
    Убегал по левой бровке Бергвейн и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ренна"!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тэт Флавьен бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лоик Баде уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ренн 1:1 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:1 Тоттенхэм

Исход игры
Ренн
4.9% (7)
Ничья
30.6% (44)
Тоттенхэм
64.6% (93)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (66)
Меньше
53.19% (75)
Обе команды забьют
Да
74.47% (105)
Нет
25.53% (36)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
34% (49)
1:1 Ничья
27.1% (39)
0:1 Тоттенхэм
15.3% (22)
0:2 Тоттенхэм
6.9% (10)
1:3 Тоттенхэм
6.9% (10)
2:1 Ренн
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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