После скидки от Гирасси пробил с линии штрафной Лаборд. Смог отбить перед собой Голлини, а добивание от Трюффеля оказалось неточным.

С правого фланга Сулемана вырезал в штрафную на ход Гирасси, но тому зацепиться за мяч не позволил Танганга.

Протащил мяч к штрафной Гирасси и отдал в центр на Буриго, но тому в подкате не позволил пробить Скипп.

Ушел от опеки по флангу Сулемана и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Дэвиса полетел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Флавьен Тэт! Удалось быстро сравнять счет хозяевам. Зацепился вновь за мяч в штрафной Гирасси и сбросил на Тэта, который выдержал паузу, после чего красивым обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.

20' Ворвался в штрафную соперника Бергвйен и отдал на Кейна, но тому пробить не дали сразу три защитника.

19' Мягко забросил в штрафную Кейн на ход Н'Домбеле, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

18' Получил по ногам Лукас на фланге от Буриго. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

17' Отдавал по флангу Буриго на ход Сулемана, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

16' Устроили потасовку Бергвейн и Траоре на фланге. Пришлось судье вмешаться, но обошлось без карточек.

15' Мог убегать на ворота соперника Бергвейн после паса от Дэвиса, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

14' На фланге получил по ногам Хиль от Гирасси. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

13' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Баде! Сумели быстрый гол забить гости. Убежал по флангу на скорости Лукас после паса от Н'Домбеле и прострелил вдоль ворот низом. Мяч рикошетом от ноги Баде влетел точно в ближний угол.

12' Затяжная атака "Тоттенхэма" завершилась дальним ударом в исполнении Н'Домбеле, но мяч застрял в гуще защитников.

11' По флангу Скипп забросил на ход Лукасу, но прочитал эпизод Траоре и вынес сферу в подкате за боковую линию.

10' Тонким пасом Хиль запускал в штрафную соперника Бергвейна, но в последний момент мяч перехватил Траоре.

9' Ворвался в штрафную соперника Гирасси и отдал пас назад под удар Лаборду, но мяч перехватил без труда Родон.

8' Отличный пас выдал Лукас в штрафную, куда ворвался Кейн, но его от мяча грамотно корпусом оттеснил Баде.

7' Отдавал по флангу Хиль на ход Лукасу, но тот не понял задумки партнера и даже не стал двигаться в сторону мяча.

6' С дальней дистанции пробивал по воротам Хиль из-под защитника, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

5' Дальний заброс исполнял Скипп в штрафную на Кейна, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

4' Протащил мяч к штрафной соперника Н'Домбеле и отдал поперек на Бергвейна, но удар последнего накрыли защитники.

3' Убегал по левой бровке Бергвейн и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.