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Лига конференций 2021-2022

Ренн
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агер Наиф 2 1
2. Гирасси Серу 1 0.5
3. Дель Кастильо Ромен 1 0.5
4. Аблин Маттис 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 2 1
2. Ло Чельсо Джовани 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Мура Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Витесс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Витесс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мура Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Витесс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мура Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 56
    Ренн 3.6% (2)
    X 25% (14)
    Тоттенхэм 71.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.79
    3.32
    2.70
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ренн - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Ренн - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ренн
    3.8% (2)
    Ничья
    22.6% (12)
    Тоттенхэм
    73.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    43.4% (23)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    11.3% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    9.4% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    7.5% (4)
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