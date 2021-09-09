Лига конференций 2021-2022
Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агер Наиф
|2
|1
|2.
|Гирасси Серу
|1
|0.5
|3.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0.5
|4.
|Аблин Маттис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|2
|1
|2.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Тоттенхэм
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мура
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Витесс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Витесс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мура
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн - Тоттенхэм
Исход игры
Ренн
3.8% (2)
Ничья
22.6% (12)
Тоттенхэм
73.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.4% (23)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:3 Тоттенхэм
11.3% (6)
0:1 Тоттенхэм
9.4% (5)
0:2 Тоттенхэм
7.5% (4)
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