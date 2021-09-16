Лига конференций 2021-2022
Линкольн
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Виктория (Гибралтар)
ПАОК
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чиполина Рой
|1
|0.33
|2.
|Карралеро Фернандо
|1
|0.33
|3.
|Ронан Киан
|1
|0.33
|4.
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бисесвар Диего
|1
|0.2
|2.
|Шваб Штефан
|1
|0.2
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.2
|4.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.2
|5.
|Мург Томас
|1
|0.2
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Линкольн
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|ПАОК
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Линкольн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Линкольн 3:1 Рига Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава
ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Слован Братислава
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Линкольн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Копенгаген
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Линкольн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Слован Братислава
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Копенгаген
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Линкольн 0:0 ПАОК
Исход игры
Линкольн
6.4% (9)
Ничья
14.2% (20)
ПАОК
79.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
0:2 ПАОК
29.1% (41)
1:2 ПАОК
19.1% (27)
0:1 ПАОК
15.6% (22)
1:1 Ничья
12.8% (18)
0:3 ПАОК
7.1% (10)
1:3 ПАОК
7.1% (10)
2:1 Линкольн
2.8% (4)
1:0 Линкольн
2.1% (3)
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