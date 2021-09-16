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Лига конференций 2021-2022

Линкольн
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
45' Гол
Акпом Чуба
0:2
56' Гол
Митрицэ Александру
90'+4

Ход матча

45'
0:1
Акпом Чуба
56'
0:2
Митрицэ Александру

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чиполина Рой 1 0.33
2. Карралеро Фернандо 1 0.33
3. Ронан Киан 1 0.33
4. Уолкер Лайам 1 (1) 0.33
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бисесвар Диего 1 0.2
2. Шваб Штефан 1 0.2
3. Оливейра Нелсон 1 0.2
4. Эль-Каддури Омар 1 0.2
5. Мург Томас 1 0.2
6. Акпом Чуба 1 0.2
7. Митрицэ Александру 1 0.2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Линкольн 0 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)
 ПАОК 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Линкольн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Линкольн 3:1 Рига Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава
ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс
Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК АЕК 0:1 ПАОК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Копенгаген Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Линкольн Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПАОК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Линкольн Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Линкольн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Слован Братислава Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Креспо Хосе уходит с поля. Яннис Михалидис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Торилья Грэм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Линкольн 6.4% (9)
X 14.2% (20)
ПАОК 79.4% (112)
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Где смотреть матч Линкольн 0:2 ПАОК онлайн


Прогнозы на матч Линкольн 0:2 ПАОК

Исход игры
Линкольн
6.4% (9)
Ничья
14.2% (20)
ПАОК
79.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
0:2 ПАОК
29.1% (41)
1:2 ПАОК
19.1% (27)
0:1 ПАОК
15.6% (22)
1:1 Ничья
12.8% (18)
1:3 ПАОК
7.1% (10)
0:3 ПАОК
7.1% (10)
2:1 Линкольн
2.8% (4)
1:0 Линкольн
2.1% (3)
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