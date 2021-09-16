Смолов разогнал теперь контратаку по правому флангу, но не сумел он обыграть соперника, пытаясь сместиться в центр, и потерял мяч, после чего аккуратно нарушил правила.

Бека теперь правила нарушил в районе центральной линии, пытаясь обокрасть одного из соперников. Не торопятся свободный удар разыгрывать марсельцы.

Ух, едва привоз не организовали "железнодорожники". Мурило при попытке вынести мяч с линии штрафной площади попал в Баринова, и мяч срикошетил в штрафную площадку, куда рвался Ронжье, но мяч в ногах соперника успел забрал Гилерме.

Бека снова нарушил правила в центре поля, причём на этот раз сделал это грубо против Гендузи, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

Не может самостоятельно подняться на ноги Гендузи, так что ему на помощь пришлось вызывать медицинскую бригаду.

20' Внезапно ринулись в прессинг на чужой половине поля "железнодорожники", и мяч достался Камано, который пробивал от правого угла штрафной площади, но ногу успел подставить защитник "Марселя", и мяч по дуге аккуратно приземлился в руки Пау Лопеса.

19' Начали уже самые недовольные болельщики на "РЖД Арене" посвистывать. Хотелось бы им увидеть футбол в этот вечер, а не отработку обороны всеми силами.

18' Ещё одна попытка удара со средней дистанции следовала от марсельцев после смещения с правого фланга в центр, но под выстрел на этот раз успел в подкате броситься Тикнизян.

17' 25 на 75 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Вряд ли кто-то из вас ожидал такую удручающую картину.

16' Больше трети поля позади, а москвичи продолжают отсиживаться на своей трети поля. Будем надеяться, что команда Марко Николича просто задумала коварный план усыпления бдительности соперников, и скоро серьёзно прибавит.

15' На Юндера прошёл заброс на правый фланг атаки. Турок принял мяч, после чего пытался низом выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но ближайшему защитнику "Локо" удалось мяч выбить.

14' Бамба пытался за счёт дриблинга прорваться с левого фланга в штрафную площадку хозяев, но потерял он мяч, а при попытке ответного отбора нарушил правила.

13' На левом фланге угловой теперь заработали французы, но опять-таки подача от флажка не была слишком сложной для защитников "Локо".

12' Два угловых марсельцы подали с правого фланга подряд. Обошлось без опасности для ворот Гилерме, но подбор остаётся за провансальцами.

11' Гендузи снова выстреливал с дальней дистанции, и теперь мяч точно летел под правую штангу, но Гилерме всё видел, и сумел перевести снаряд на угловой.

10' Впервые москвичи заступили вступить в игру Пау Лопеса. Защитники "Марселя" были вынуждены отпасовать мяч на своего вратаря. Об остроте у ворот гостей мы пока не говорим.

9' Гендузи с дальней дистанции пробивал по воротам, но мяч прошёл немного левее цели, под бдительным контролем Гилерме, который на всякий случай даже упал в угол ворот.

8' Всей командой на своей трети поля обосновали "железнодорожники". Пока что ни о какой контригре речи не идёт.

7' Юндер с правого фланга двинулся в штрафную площадку и наносил удар по воротам, но он был блокирован Бека, после чего Едвай вынес мяч подальше.

6' Борьба пока что сосредоточена в средней зоне. Особой агрессии "Марсель" в наступательных действиях не проявляет, просто спокойно прощупывая "Локо" на предмет слабых мест.

5' Дают понять французы, что на "РЖД Арене" они намерены играть первым номером. "Железнодорожники" вроде бы не против работать на контратаках. Особого прессинга со стороны команды Николича мы не видим.

4' Слишком низкая подача шла подача в штрафную площадку, и ближайшие игроки "Локо" спокойно ликвидировали угрозу. Жаль, что быструю контратаку соорудить не удалось.

3' Провансальцы запрессинговали москвичей на чужой половине поля, после чего заработали штрафной удар на левом фланге. Сейчас со стандарта, скорее всего, будет подача в штрафную площадку.

2' Что ж, держим кулаки все вместе за "Локомотив". "Зенит" и "Спартак" в своих стартовых матчах на групповом этапе потерпели поражения с одинаковым счётом 0:1. Будем надеяться, что хотя бы команда Марко Николича будет способна нас порадовать.