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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Марсель
0'
22' Желтая карточка
Бека Алексис
25'
1
Гилерме
Маринато
27
Мурило
Серкейра
4
Магкеев
Станислав
16
Едвай
Тин
71
Тикнизян
Наир
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
8
Бека
Алексис
9
Смолов
Фёдор
25
Камано
Франсуа
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
12
Бамба
Дьенг
Амаду
7
Арит
Амин
Локомотив Москва
4-4-2
Марсель
4-2-3-1

Ход матча

22'
Бека Алексис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель
Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Галатасарай 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Марсель 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Галатасарай 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    25'
    Не может самостоятельно подняться на ноги Гендузи, так что ему на помощь пришлось вызывать медицинскую бригаду.
  • Желтая карточка
    24'
    Бека снова нарушил правила в центре поля, причём на этот раз сделал это грубо против Гендузи, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    23'
    Ух, едва привоз не организовали "железнодорожники". Мурило при попытке вынести мяч с линии штрафной площади попал в Баринова, и мяч срикошетил в штрафную площадку, куда рвался Ронжье, но мяч в ногах соперника успел забрал Гилерме.
  • Фол, нарушение
    22'
    Бека теперь правила нарушил в районе центральной линии, пытаясь обокрасть одного из соперников. Не торопятся свободный удар разыгрывать марсельцы.
  • Фол, нарушение
    21'
    Смолов разогнал теперь контратаку по правому флангу, но не сумел он обыграть соперника, пытаясь сместиться в центр, и потерял мяч, после чего аккуратно нарушил правила.
  • 20'
    Внезапно ринулись в прессинг на чужой половине поля "железнодорожники", и мяч достался Камано, который пробивал от правого угла штрафной площади, но ногу успел подставить защитник "Марселя", и мяч по дуге аккуратно приземлился в руки Пау Лопеса.
  • 19'
    Начали уже самые недовольные болельщики на "РЖД Арене" посвистывать. Хотелось бы им увидеть футбол в этот вечер, а не отработку обороны всеми силами.
  • 18'
    Ещё одна попытка удара со средней дистанции следовала от марсельцев после смещения с правого фланга в центр, но под выстрел на этот раз успел в подкате броситься Тикнизян.
  • 17'
    25 на 75 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Вряд ли кто-то из вас ожидал такую удручающую картину.
  • 16'
    Больше трети поля позади, а москвичи продолжают отсиживаться на своей трети поля. Будем надеяться, что команда Марко Николича просто задумала коварный план усыпления бдительности соперников, и скоро серьёзно прибавит.
  • 15'
    На Юндера прошёл заброс на правый фланг атаки. Турок принял мяч, после чего пытался низом выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но ближайшему защитнику "Локо" удалось мяч выбить.
  • Фол, нарушение
    14'
    Бамба пытался за счёт дриблинга прорваться с левого фланга в штрафную площадку хозяев, но потерял он мяч, а при попытке ответного отбора нарушил правила.
  • Угловой
    13'
    На левом фланге угловой теперь заработали французы, но опять-таки подача от флажка не была слишком сложной для защитников "Локо".
  • Угловой
    12'
    Два угловых марсельцы подали с правого фланга подряд. Обошлось без опасности для ворот Гилерме, но подбор остаётся за провансальцами.
  • Опасный момент
    11'
    Гендузи снова выстреливал с дальней дистанции, и теперь мяч точно летел под правую штангу, но Гилерме всё видел, и сумел перевести снаряд на угловой.
  • 10'
    Впервые москвичи заступили вступить в игру Пау Лопеса. Защитники "Марселя" были вынуждены отпасовать мяч на своего вратаря. Об остроте у ворот гостей мы пока не говорим.
  • 9'
    Гендузи с дальней дистанции пробивал по воротам, но мяч прошёл немного левее цели, под бдительным контролем Гилерме, который на всякий случай даже упал в угол ворот.
  • 8'
    Всей командой на своей трети поля обосновали "железнодорожники". Пока что ни о какой контригре речи не идёт.
  • 7'
    Юндер с правого фланга двинулся в штрафную площадку и наносил удар по воротам, но он был блокирован Бека, после чего Едвай вынес мяч подальше.
  • 6'
    Борьба пока что сосредоточена в средней зоне. Особой агрессии "Марсель" в наступательных действиях не проявляет, просто спокойно прощупывая "Локо" на предмет слабых мест.
  • 5'
    Дают понять французы, что на "РЖД Арене" они намерены играть первым номером. "Железнодорожники" вроде бы не против работать на контратаках. Особого прессинга со стороны команды Николича мы не видим.
  • 4'
    Слишком низкая подача шла подача в штрафную площадку, и ближайшие игроки "Локо" спокойно ликвидировали угрозу. Жаль, что быструю контратаку соорудить не удалось.
  • 3'
    Провансальцы запрессинговали москвичей на чужой половине поля, после чего заработали штрафной удар на левом фланге. Сейчас со стандарта, скорее всего, будет подача в штрафную площадку.
  • 2'
    Что ж, держим кулаки все вместе за "Локомотив". "Зенит" и "Спартак" в своих стартовых матчах на групповом этапе потерпели поражения с одинаковым счётом 0:1. Будем надеяться, что хотя бы команда Марко Николича будет способна нас порадовать.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли "железнодорожники".
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Бека Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Марсель

Исход игры
Локомотив Москва
21.4% (34)
Ничья
35.8% (57)
Марсель
42.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (80)
Меньше
49.04% (77)
Обе команды забьют
Да
80.89% (127)
Нет
19.11% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (48)
1:2 Марсель
29.6% (47)
2:1 Локомотив Москва
14.5% (23)
0:1 Марсель
8.2% (13)
1:0 Локомотив Москва
5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:3 Марсель
1.9% (3)
0:2 Марсель
1.9% (3)
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