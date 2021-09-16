Лига Европы 2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: РЖД Арена
Марсель
22' Желтая карточкаБека Алексис
16
Едвай
Тин
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель
Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Марсель
Исход игры
Локомотив Москва
21.4% (34)
Ничья
35.8% (57)
Марсель
42.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (80)
Меньше
49.04% (77)
Обе команды забьют
Да
80.89% (127)
Нет
19.11% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (48)
1:2 Марсель
29.6% (47)
2:1 Локомотив Москва
14.5% (23)
0:1 Марсель
8.2% (13)
1:0 Локомотив Москва
5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:3 Марсель
1.9% (3)
0:2 Марсель
1.9% (3)
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