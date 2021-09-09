Лига Европы 2021-2022
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Марсель
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель
Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Марсель
Исход игры
Локомотив Москва
21.1% (12)
Ничья
26.3% (15)
Марсель
52.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (37)
Меньше
33.93% (19)
Обе команды забьют
Да
89.29% (50)
Нет
10.71% (6)
Популярный счёт
1:2 Марсель
45.6% (26)
1:1 Ничья
22.8% (13)
2:1 Локомотив Москва
12.3% (7)
1:0 Локомотив Москва
5.3% (3)
1:3 Марсель
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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