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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
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Стадион:
Марсель

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель
Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Галатасарай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Локомотив Москва 21.1% (12)
    X 26.3% (15)
    Марсель 52.6% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Марсель
    3.80
    3.99
    2.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Марсель онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Марсель

    Исход игры
    Локомотив Москва
    21.1% (12)
    Ничья
    26.3% (15)
    Марсель
    52.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (37)
    Меньше
    33.93% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (50)
    Нет
    10.71% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    45.6% (26)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    2:1 Локомотив Москва
    12.3% (7)
    1:0 Локомотив Москва
    5.3% (3)
    1:3 Марсель
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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