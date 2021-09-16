Лига Европы 2021-2022
Митьюлланд
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: МСХ Арена
Лудогорец
1:0
3' ГолИсаксен Густав
29
Паулиньо
VI
32
Жосуэ
Са
25
Баджи
Стефан
10
Ману
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исаксен Густав
|1
|1
|2.
|Феррейра Эвандер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лудогорец 2:0 Черно Море Пирин Благоевград 1:3 Лудогорец Лудогорец 2:1 Мальмё Лудогорец 5:0 Локомотив София
Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лудогорец
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лудогорец
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Митьюлланд 1:0 Лудогорец
Исход игры
Митьюлланд
68.3% (97)
Ничья
21.8% (31)
Лудогорец
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
2:1 Митьюлланд
31% (44)
1:0 Митьюлланд
23.9% (34)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Митьюлланд
9.9% (14)
0:1 Лудогорец
4.9% (7)
1:2 Лудогорец
4.9% (7)
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