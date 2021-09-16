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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Лудогорец
0'
1:0
3' Гол
Исаксен Густав
25'
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
71
Кахлина
Кристиян
4
Сисиньо
Неусиано
32
Жосуэ
Са
30
Пластун
Игорь
3
Недялков
Антон
8
Гонсалвеш
Клод
25
Баджи
Стефан
37
Текпетей
Бернард
7
Сантана
Алекс
11
Десподов
Кирилл
10
Ману
Элвис
Митьюлланд
3-4-3
Лудогорец
4-2-3-1

Ход матча

3'
Исаксен Густав
(Феррейра Эвандер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исаксен Густав 1 1
2. Феррейра Эвандер 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лудогорец 2:0 Черно Море Пирин Благоевград 1:3 Лудогорец Лудогорец 2:1 Мальмё Лудогорец 5:0 Локомотив София
Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 0:1 Митьюлланд Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Брага 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Црвена Звезда 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лудогорец 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лудогорец 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брага 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Митьюлланд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лудогорец 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Митьюлланд 68.3% (97)
X 21.8% (31)
Лудогорец 9.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Лудогорец
1.81
6.00
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 1:0 Лудогорец онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 1:0 Лудогорец

Исход игры
Митьюлланд
68.3% (97)
Ничья
21.8% (31)
Лудогорец
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
2:1 Митьюлланд
31% (44)
1:0 Митьюлланд
23.9% (34)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Митьюлланд
9.9% (14)
0:1 Лудогорец
4.9% (7)
1:2 Лудогорец
4.9% (7)
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