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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Наполи
0' 8'
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
23
Вестергор
Янник
6
Эванс
Джонни
5
Бертранд
Райан
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
42
Сумаре
Бубакари
29
Дака
Пэтсон
14
Ихеаначо
Келечи
7
Барнс
Харви
25
Оспина
Давид
2
Малку
Кевин
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
22
Ди
Лоренцо
Джованни
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
Лестер
4-1-2-3
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити
Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Наполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Наполи 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Осимхен на ближней штанге выбил мяч после подачи хозяев от углового флага.
  • Травма, повреждение
    7'
    Оспине медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Опасный момент
    6'
    Барнс слева в штрафной площади получил мяч и пробил в ближний угол. Оспина ногами смог отбить мяч.
  • Офсайд
    5'
    Барнс справа забежал в офсайд.
  • 4'
    Ндиди перехватил передачу Замбо-Ангисса по центру в штрафную площадь.
  • 3'
    Осимхен слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил по воротам. Шмейхель отбил мяч перед собой, а дальше сыграли защитники "Лестера".
  • 2'
    "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Наполи" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:0 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:0 Наполи

Исход игры
Лестер
44.1% (63)
Ничья
40.6% (58)
Наполи
15.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
2:1 Лестер
31.5% (45)
1:2 Наполи
11.9% (17)
1:0 Лестер
9.1% (13)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:1 Наполи
1.4% (2)
0:2 Наполи
1.4% (2)
3:2 Лестер
1.4% (2)
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