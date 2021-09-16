Первый тайм

8' Осимхен на ближней штанге выбил мяч после подачи хозяев от углового флага.

7' Оспине медики оказывают помощь. Пауза в матче.

6' Барнс слева в штрафной площади получил мяч и пробил в ближний угол. Оспина ногами смог отбить мяч.

5' Барнс справа забежал в офсайд.

4' Ндиди перехватил передачу Замбо-Ангисса по центру в штрафную площадь.

3' Осимхен слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил по воротам. Шмейхель отбил мяч перед собой, а дальше сыграли защитники "Лестера".

2' "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Наполи" - в красной форме.