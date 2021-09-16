Лига Европы 2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Кинг Пауэр
Наполи
17
Перес
Айосе
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити
Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Наполи
Исход игры
Лестер
44.1% (63)
Ничья
40.6% (58)
Наполи
15.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
2:1 Лестер
31.5% (45)
1:2 Наполи
11.9% (17)
1:0 Лестер
9.1% (13)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:1 Наполи
1.4% (2)
0:2 Наполи
1.4% (2)
3:2 Лестер
1.4% (2)
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