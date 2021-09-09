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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити
Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 52
    Лестер 40.4% (21)
    X 42.3% (22)
    Наполи 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Наполи
    2.36
    3.78
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Наполи

    Исход игры
    Лестер
    41.2% (21)
    Ничья
    41.2% (21)
    Наполи
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    92% (46)
    Нет
    8% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    33.3% (17)
    1:1 Ничья
    31.4% (16)
    1:2 Наполи
    13.7% (7)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
    1:0 Лестер
    5.9% (3)
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