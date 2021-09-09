Лига Европы 2021-2022
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Наполи
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити
Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Лестер - Наполи
Исход игры
Лестер
41.2% (21)
Ничья
41.2% (21)
Наполи
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
92% (46)
Нет
8% (4)
Популярный счёт
2:1 Лестер
33.3% (17)
1:1 Ничья
31.4% (16)
1:2 Наполи
13.7% (7)
2:2 Ничья
7.8% (4)
1:0 Лестер
5.9% (3)
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