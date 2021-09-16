Первый тайм

7' Манчини выполнил передачу со своей половины поля на Шомуродова, который набрал высокую скорость, но всё равно к мячу не успел.

6' Пока нравится ЦСКА, команда показывает, что не намерена сидеть в глухой обороне, а очень даже настроена атаковать.

5' Томас Лам вошёл в штрафную площадь левым краем и пробил по воротам, но получилось неточно - гораздо выше цели пролетел мяч.

4' Ещё одно наступление "Ромы", но снова без удара по воротам - Эль-Шаарави вошёл в штрафную площадь и потерял мяч.

3' Хозяева стремительно пытались убежать в атаку правым флангом, но безуспешно - Шомуродов не сумел пройти нескольких оппонентов.

2' Гости начинают с центра поля и сразу же проводят первую атаку, которая завершается неточным переводом с центра на левый фланг.