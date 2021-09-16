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Лига конференций 2021-2022

Рома
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
ЦСКА София
0' 7'
Рома
ЦСКА София

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Шаарави Стефан 1 0.5
2. Кристанте Бриан 1 0.5
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
4. Шомуродов Элдор 1 0.5
5. Дзаньоло Николо 1 0.5
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кери Грэм 3 0.5
2. Йомов Георгий 2 0.33
3. Матей Юрген 1 0.17
4. Мазику Брэдли 1 0.17
5. Кайседо Хорди 1 0.17

Карточки

Рома
# Игрок      
ЦСКА София
# Игрок      
1. Кайседо Хорди 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рома 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 ЦСКА София 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина
Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
ЦСКА София Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЦСКА София 1:1 Славия София Черно Море 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград
Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ЦСКА София 3:1 Рома Лига Европы Рома 0:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рома 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЦСКА София 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рома 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЦСКА София 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА София 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Заря 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Манчини выполнил передачу со своей половины поля на Шомуродова, который набрал высокую скорость, но всё равно к мячу не успел. 
  • 6'
    Пока нравится ЦСКА, команда показывает, что не намерена сидеть в глухой обороне, а очень даже настроена атаковать. 
  • 5'
    Томас Лам вошёл в штрафную площадь левым краем и пробил по воротам, но получилось неточно - гораздо выше цели пролетел мяч. 
  • 4'
    Ещё одно наступление "Ромы", но снова без удара по воротам - Эль-Шаарави вошёл в штрафную площадь и потерял мяч. 
  • 3'
    Хозяева стремительно пытались убежать в атаку правым флангом, но безуспешно - Шомуродов не сумел пройти нескольких оппонентов. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля и сразу же проводят первую атаку, которая завершается неточным переводом с центра на левый фланг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и футбол на "Стадио Олимпико" начинается! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Рома 0:0 ЦСКА София онлайн


Прогнозы на матч Рома 0:0 ЦСКА София

Исход игры
Рома
99.3% (145)
Ничья
0.7% (1)
ЦСКА София
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
22.07% (32)
Нет
77.93% (113)
Популярный счёт
2:0 Рома
52.7% (77)
3:0 Рома
19.2% (28)
3:1 Рома
13.7% (20)
2:1 Рома
6.8% (10)
1:0 Рома
2.7% (4)
4:0 Рома
2.7% (4)
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