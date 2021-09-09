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Лига конференций 2021-2022

Рома
 
Позже

Стадион:
ЦСКА София

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Шаарави Стефан 1 0.5
2. Кристанте Бриан 1 0.5
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
4. Шомуродов Элдор 1 0.5
5. Дзаньоло Николо 1 0.5
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кери Грэм 3 0.5
2. Йомов Георгий 2 0.33
3. Матей Юрген 1 0.17
4. Мазику Брэдли 1 0.17
5. Кайседо Хорди 1 0.17

Карточки

Рома
# Игрок      
ЦСКА София
# Игрок      
1. Кайседо Хорди 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рома 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 ЦСКА София 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина
Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
ЦСКА София Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЦСКА София 1:1 Славия София Черно Море 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград
Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ЦСКА София 3:1 Рома Лига Европы Рома 0:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЦСКА София от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Рома 100% (50)
    X 0% (0)
    ЦСКА София 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    ЦСКА София
    1.19
    7.14
    22.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - ЦСКА София онлайн


    Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София

    Исход игры
    Рома
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    ЦСКА София
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (14)
    Нет
    71.43% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    46% (23)
    3:0 Рома
    20% (10)
    2:1 Рома
    14% (7)
    3:1 Рома
    14% (7)
    4:0 Рома
    4% (2)
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