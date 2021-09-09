Лига конференций 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
ЦСКА София
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.5
|2.
|Кристанте Бриан
|1
|0.5
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.5
|4.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.5
|5.
|Дзаньоло Николо
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кери Грэм
|3
|0.5
|2.
|Йомов Георгий
|2
|0.33
|3.
|Матей Юрген
|1
|0.17
|4.
|Мазику Брэдли
|1
|0.17
|5.
|Кайседо Хорди
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кайседо Хорди
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Рома
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|ЦСКА София
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина
Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
ЦСКА София Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЦСКА София 1:1 Славия София Черно Море 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград
Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София
Исход игры
Рома
100% (50)
Ничья
0% (0)
ЦСКА София
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
28.57% (14)
Нет
71.43% (35)
Популярный счёт
2:0 Рома
46% (23)
3:0 Рома
20% (10)
2:1 Рома
14% (7)
3:1 Рома
14% (7)
4:0 Рома
4% (2)
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