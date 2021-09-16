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Лига конференций 2021-2022

ХИК
0:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
17' Гол
Марешиц Дарио
0:2
89' Гол
Моншайн Кристоф
90'+4

Ход матча

17'
0:1
Марешиц Дарио
89'
0:2
Моншайн Кристоф

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карамоко Мамуду 3 (2) 0.6
2. Балик Гусейн 2 0.4
3. Поцманн Марвин 1 0.2
4. Михорль Петер 1 0.2
5. Гойгингер Томас 1 0.2
6. Моншайн Кристоф 1 0.2
7. Марешиц Дарио 1 0.2
8. Шмидт Александер 1 0.2
9. Рагуц Марко 1 (1) 0.2

Карточки

ХИК
# Игрок      
ЛАСК
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 0 0 0 0 0 0
 ЛАСК 0 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК
Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг
ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Алашкерт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЛАСК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Боллер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Марешиц Дарио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
ХИК 27% (38)
X 39.7% (56)
ЛАСК 33.3% (47)
Все прогнозы
Где смотреть матч ХИК 0:2 ЛАСК онлайн


Прогнозы на матч ХИК 0:2 ЛАСК

Исход игры
ХИК
27% (38)
Ничья
39.7% (56)
ЛАСК
33.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
77.7% (108)
Нет
22.3% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (49)
1:2 ЛАСК
19.9% (28)
2:1 ХИК
15.6% (22)
1:0 ХИК
9.2% (13)
0:1 ЛАСК
8.5% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 ХИК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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