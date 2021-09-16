Лига конференций 2021-2022
ХИК
0:2
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
ЛАСК
0:1
17' ГолМарешиц Дарио
0:2
89' ГолМоншайн Кристоф
Ход матча
17'
0:1
89'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карамоко Мамуду
|3 (2)
|0.6
|2.
|Балик Гусейн
|2
|0.4
|3.
|Поцманн Марвин
|1
|0.2
|4.
|Михорль Петер
|1
|0.2
|5.
|Гойгингер Томас
|1
|0.2
|6.
|Моншайн Кристоф
|1
|0.2
|7.
|Марешиц Дарио
|1
|0.2
|8.
|Шмидт Александер
|1
|0.2
|9.
|Рагуц Марко
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ЛАСК
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг
ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ХИК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Алашкерт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ХИК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч ХИК 0:2 ЛАСК
Исход игры
ХИК
27% (38)
Ничья
39.7% (56)
ЛАСК
33.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
77.7% (108)
Нет
22.3% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (49)
1:2 ЛАСК
19.9% (28)
2:1 ХИК
15.6% (22)
1:0 ХИК
9.2% (13)
0:1 ЛАСК
8.5% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 ХИК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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