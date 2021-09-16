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В продолжении игрового дня Лиги Европы нас ждет интересная игра между "командами, Рейнджерс" и "Лион". Обе команды будут фаворитами в борьбе за выход из группы А, но все же больше опыта и классных игроков у французов, но на своем поле шотландские команды всегда дают бой. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!