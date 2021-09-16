Лига Европы 2021-2022
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Айброкс
Лион
26
Балогун
Леон
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
17
Гюсто
Мало
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
17 Арибо ДжоНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттНападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|2.
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|1
|1
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сент-Джонстон 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Спарта Прага
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Глазго Рейнджерс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Спарта Прага
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лион
Исход игры
Глазго Рейнджерс
26.8% (38)
Ничья
36.6% (52)
Лион
36.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Лион
23.2% (33)
2:1 Глазго Рейнджерс
16.9% (24)
1:0 Глазго Рейнджерс
7% (10)
0:1 Лион
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:3 Лион
2.1% (3)
2:0 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
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