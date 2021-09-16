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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Лион
0' 6'
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
3
Эмерсон
Палмиери
39
Гимараэс
Бруно
10
Пакета
Лукас
25
Какере
Максанс
7
Экамби
Карл
Токо
20
Слимани
Ислам
8
Ауа
Уссем
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Лион
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 1 0.5
2. Тавернье Джеймс 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 1 1
2. Арфилд Скотт 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Баришич Борна 1 0
Лион
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 100% (1) 0
 Лион 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сент-Джонстон 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион
Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Товарищеские матчи Глазго Рейнджерс 0:3 Лион Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Спарта Прага 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лион 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Брондбю 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спарта Прага 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Спарта Прага 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брондбю 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Дэвис и с лету пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.
  • 6'
    Убежал по флангу Баришич и навесил в центр штрафной, но здесь Морелосу не удалось добраться до мяча.
  • 5'
    Забрасывал со своей половины поля Пакета в штрафную на ход Слимани, но тому добраться до мяча не позволил Голдсон.
  • 4'
    В центре поля Морелос подтолкнул в спину Пакету. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лиона".
  • 3'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Кент, но здесь добраться до мяча Арибо не позволил Денайер.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • В продолжении игрового дня Лиги Европы нас ждет интересная игра между "командами, Рейнджерс" и "Лион". Обе команды будут фаворитами в борьбе за выход из группы А, но все же больше опыта и классных игроков у французов, но на своем поле шотландские команды всегда дают бой. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 142
    Глазго Рейнджерс 26.8% (38)
    X 36.6% (52)
    Лион 36.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Лион
    3.08
    3.59
    2.46
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лион онлайн


Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лион

Исход игры
Глазго Рейнджерс
26.8% (38)
Ничья
36.6% (52)
Лион
36.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Лион
23.2% (33)
2:1 Глазго Рейнджерс
16.9% (24)
1:0 Глазго Рейнджерс
7% (10)
0:1 Лион
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:3 Лион
2.1% (3)
2:0 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
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