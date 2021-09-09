Лига Европы 2021-2022
Глазго Рейнджерс
Позже
Стадион: Айброкс
Лион
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|2.
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|1
|1
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сент-Джонстон 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спарта Прага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спарта Прага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спарта Прага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Лион
Исход игры
Глазго Рейнджерс
23.5% (12)
Ничья
25.5% (13)
Лион
51% (26)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:2 Лион
33.3% (17)
2:1 Глазго Рейнджерс
21.6% (11)
1:1 Ничья
21.6% (11)
0:1 Лион
9.8% (5)
2:2 Ничья
3.9% (2)
1:3 Лион
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!