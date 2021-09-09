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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 1 0.5
2. Тавернье Джеймс 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 1 1
2. Арфилд Скотт 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Баришич Борна 1 0
Лион
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 100% (1) 0
 Лион 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сент-Джонстон 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион
Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Товарищеские матчи Глазго Рейнджерс 0:3 Лион Лига чемпионов

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спарта Прага 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Глазго Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спарта Прага 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спарта Прага 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 51
    Глазго Рейнджерс 23.5% (12)
    X 25.5% (13)
    Лион 51% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Лион
    2.72
    3.70
    2.74
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Глазго Рейнджерс - Лион онлайн


    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Лион

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    23.5% (12)
    Ничья
    25.5% (13)
    Лион
    51% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    33.3% (17)
    2:1 Глазго Рейнджерс
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    0:1 Лион
    9.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    1:3 Лион
    3.9% (2)
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