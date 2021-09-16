Первый тайм

9' Из центра поля последовал заброс от Павловича на левый угол штрафной площади "Штурма", Исидор в борьбе с Вютрихом не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе забрал Зибенхандль.

8' Дьятта на этот раз попытался пройти вперёд по центру, но в борьбе с Хирлендером Крепен потерял мяч.

7' Якобс на левом углу штрафной площади получил мяч от Мартиньша, далее Исмаил выполнил подачу практически в центр к линии вратарской, Исидор головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

6' Дьятта прошёл вперёд по правому флангу вновь, затем Крепен выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Исидору, чтобы в борьбе с соперником головой пробить по воротам.