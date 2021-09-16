Лига Европы 2021-2022
26
Агилар
Рубен
14
Якобс
Исмаил
36
Матазо
Элио
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
90 Владение мячом, % 10
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Китеишвили Отар
|2
|1
|2.
|Янтшер Якоб
|2 (1)
|1
|3.
|Йебоа Келвин
|1
|0.5
|4.
|David Affengruber2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Штурм
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура
Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 0:0 Штурм
Исход игры
Монако
95.8% (138)
Ничья
2.8% (4)
Штурм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
2:0 Монако
43.8% (63)
2:1 Монако
31.3% (45)
1:0 Монако
9.7% (14)
3:1 Монако
6.9% (10)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Монако
1.4% (2)
3:2 Монако
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!