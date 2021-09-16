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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Штурм
0' 8'
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
21
Павлович
Страхиня
14
Якобс
Исмаил
7
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
31
Фолланд
Кевин
39
Исидор
Вилсон
27
Дьятта
Крепен
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Монако
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 90 Владение мячом, % 10

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Китеишвили Отар 2 1
2. Янтшер Якоб 2 (1) 1
3. Йебоа Келвин 1 0.5
4. David Affengruber2 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 0 0 0 0 0
 Штурм 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура
Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Штурм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ПСВ 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монако 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Из центра поля последовал заброс от Павловича на левый угол штрафной площади "Штурма", Исидор в борьбе с Вютрихом не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе забрал Зибенхандль. 
  • 8'
    Дьятта на этот раз попытался пройти вперёд по центру, но в борьбе с Хирлендером Крепен потерял мяч. 
  • Опасный момент
    7'
    Якобс на левом углу штрафной площади получил мяч от Мартиньша, далее Исмаил выполнил подачу практически в центр к линии вратарской, Исидор головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 6'
    Дьятта прошёл вперёд по правому флангу вновь, затем Крепен выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Исидору, чтобы в борьбе с соперником головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Китеишвили в центре поля нарушил правила против Марипана. "Монако" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 4'
    Нюбель попал под небольшой прессинг со стороны Йебоа у левого угла вратарской, но голкипер "Монако" сыграл без ошибок и перевёл мяч на правый фланг. 
  • 3'
    "Монако" достаточно неплохо начинает мяч, команда Нико Ковача сразу же забрала контроль над мячом и старается нащупать слабые места в обороне "Штурма". 
  • 2'
    Дьятта сразу же разогнал атаку по правой половине поля, затем Крепен выполнил передачу в центр штрафной площади, Исидор в борьбе с Вютрихом не смог зацепиться за мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. Нико Ковач после последнего матча в Лиге 1 против "Марселя" немного перетасовал состав. "Монако" при этом в этом матче является практически явным фаворитом, но наверняка "Штурм" доставит сегодня "монегаскам" немало проблем. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. Помогать ему на бровках будут Александр Радиус и Давидас Сужеделис. Резервным арбитром на этот матч назначен Манфредас Лукьянчукас. За VAR будут отвечать Кевин Блом и Клэй Руперти из Нидерландов. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Лиги Европы между французским "Монако" и австрийским "Штурмом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 144
    Монако 95.8% (138)
    X 2.8% (4)
    Штурм 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Штурм
    1.49
    5.40
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Монако 0:0 Штурм онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:0 Штурм

Исход игры
Монако
95.8% (138)
Ничья
2.8% (4)
Штурм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
2:0 Монако
43.8% (63)
2:1 Монако
31.3% (45)
1:0 Монако
9.7% (14)
3:1 Монако
6.9% (10)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Монако
1.4% (2)
3:2 Монако
1.4% (2)
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