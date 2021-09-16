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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Фенербахче
0' 6'
1
Трапп
Кевин
24
Да
Коста
Данни
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
19
Борре
Рафаэль
9
Ламмерс
Сэм
1
Байиндыр
Алтай
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
10
Озил
Месут
Айнтрахт Фр
4-4-2
Фенербахче
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 3 1.5
2. Гюмюшкая Мухаммед 1 0.5
3. Шанлитюрк Фатих 1 0.5
4. Сангаре Назим 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 1 0
2. Гюлер Арда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
 Фенербахче 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор
Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Антверпен 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Антверпен 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фенербахче 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Фенербахче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Айнтрахт Фр 85.2% (121)
X 10.6% (15)
Фенербахче 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Фенербахче
1.70
4.45
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Фенербахче онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Фенербахче

Исход игры
Айнтрахт Фр
85.2% (121)
Ничья
10.6% (15)
Фенербахче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
13.4% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
9.9% (14)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
7.7% (11)
1:2 Фенербахче
2.1% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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