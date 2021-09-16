Лига Европы 2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Deutsche Bank Park
Фенербахче
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Озил МесутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
37 Новак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенсия Эннер
|3
|1.5
|2.
|Гюмюшкая Мухаммед
|1
|0.5
|3.
|Шанлитюрк Фатих
|1
|0.5
|4.
|Сангаре Назим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|1
|0
|2.
|Гюлер Арда
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Фенербахче
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =5 -7Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор
Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Фенербахче
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.2% (121)
Ничья
10.6% (15)
Фенербахче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
13.4% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
9.9% (14)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
7.7% (11)
1:2 Фенербахче
2.1% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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