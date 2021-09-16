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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
10' Гол
Озил Месут
1:1
41' Гол
Ламмерс Сэм
83' Желтая карточка
Майер Макс
85' Желтая карточка
Густаво Диас
1:1
90' Не забитый пенальти
Пелкас Димитрис
90' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточка
Якич Кристиян
90' Желтая карточка
Озер Берке
90' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
90'+7
1
Трапп
Кевин
24
Да
Коста
Данни
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
19
Борре
Рафаэль
9
Ламмерс
Сэм
1
Байиндыр
Алтай
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
10
Озил
Месут
Айнтрахт Фр
4-4-2
Фенербахче
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Озил Месут
(Росси Диего)
41'
Ламмерс Сэм
(Костич Филип)
1:1
72'
Хёуге Йенс
Борре Рафаэль
 
77'
 
Бериша Мергим
Валенсия Эннер
77'
 
Гюмюшкая Мухаммед
Кадыоглу Ферди
77'
 
Пелкас Димитрис
Озил Месут
77'
 
Майер Макс
Яндаш Мерт Хакан
83'
 
Майер Макс
85'
 
Густаво Диас
90'
1:1
Пелкас Димитрис
90'
 
Осайи-Самуэль Брайт
90'
Якич Кристиян
 
90'
 
Озер Берке
90'
Хрустиц Айдин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 8 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламмерс Сэм 1 1
2. Костич Филип 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 3 1
2. Озил Месут 1 0.33
3. Гюмюшкая Мухаммед 1 0.33
4. Шанлитюрк Фатих 1 0.33
5. Сангаре Назим 0 0
6. Росси Диего 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хрустиц Айдин 1 0
2. Якич Кристиян 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 1 0
2. Густаво Диас 1 0
3. Майер Макс 1 0
4. Осайи-Самуэль Брайт 1 0
5. Озер Берке 1 0
6. Гюлер Арда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 0 100% (1) 0 0 0
 Фенербахче 50% (3) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор
Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Антверпен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фенербахче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Олимпиакос Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ламмерс Сэм бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Озил Месут бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Айнтрахт Фр 85.2% (121)
X 10.6% (15)
Фенербахче 4.2% (6)
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче

Исход игры
Айнтрахт Фр
85.2% (121)
Ничья
10.6% (15)
Фенербахче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
13.4% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
9.9% (14)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
7.7% (11)
1:2 Фенербахче
2.1% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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