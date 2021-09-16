Лига Европы 2021-2022
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Фенербахче
0:1
10' ГолОзил Месут
1:1
41' ГолЛаммерс Сэм
83' Желтая карточкаМайер Макс
85' Желтая карточкаГуставо Диас
1:1
90' Не забитый пенальтиПелкас Димитрис
90' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточкаЯкич Кристиян
90' Желтая карточкаОзер Берке
90' Желтая карточкаХрустиц Айдин
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Озил МесутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
37 Новак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
10'
0:1
41'
1:1
83'
85'
90'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
8 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламмерс Сэм
|1
|1
|2.
|Костич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенсия Эннер
|3
|1
|2.
|Озил Месут
|1
|0.33
|3.
|Гюмюшкая Мухаммед
|1
|0.33
|4.
|Шанлитюрк Фатих
|1
|0.33
|5.
|Сангаре Назим
|0
|0
|6.
|Росси Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|2.
|Якич Кристиян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|1
|0
|2.
|Густаво Диас
|1
|0
|3.
|Майер Макс
|1
|0
|4.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|5.
|Озер Берке
|1
|0
|6.
|Гюлер Арда
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Фенербахче
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =5 -7Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор
Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Антверпен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.2% (121)
Ничья
10.6% (15)
Фенербахче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.3% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
13.4% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
9.9% (14)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
7.7% (11)
1:2 Фенербахче
2.1% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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