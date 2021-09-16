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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 9'
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
27
Гётце
Марио
18
Боскальи
Оливье
10
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
ПСВ
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр
Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Штурм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ПСВ 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монако 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
ПСВ 77.5% (110)
X 16.2% (23)
Реал Сосьедад 6.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Реал Сосьедад
2.62
3.64
3.10
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
ПСВ
77.5% (110)
Ничья
16.2% (23)
Реал Сосьедад
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
83.45% (116)
Нет
16.55% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.9% (68)
1:1 Ничья
13.4% (19)
3:1 ПСВ
8.5% (12)
1:0 ПСВ
8.5% (12)
2:0 ПСВ
7% (10)
1:2 Реал Сосьедад
4.9% (7)
3:2 ПСВ
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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