Лига Европы 2021-2022
ПСВ
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Филипс
Реал Сосьедад
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
ПСВ
77.5% (110)
Ничья
16.2% (23)
Реал Сосьедад
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
83.45% (116)
Нет
16.55% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.9% (68)
1:1 Ничья
13.4% (19)
3:1 ПСВ
8.5% (12)
1:0 ПСВ
8.5% (12)
2:0 ПСВ
7% (10)
1:2 Реал Сосьедад
4.9% (7)
3:2 ПСВ
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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