Лига Европы 2021-2022
ПСВ
2:2
Конец матча
Стадион: Филипс
Реал Сосьедад
1:0
31' ГолГётце Марио
1:1
34' ГолЯнузай Аднан
1:2
39' ГолИсак Александр
42' Желтая карточкаМуньос Айхен
2:2
54' ГолГакпо Коди
59' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
70' Желтая карточкаГевара Андер
77' Желтая карточкаОярсабаль Микель
79' Желтая карточкаВинисиус Карлос
84' Желтая карточкаАриц Элустондо
90' Желтая карточкаСубельдия Игор
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
31'
1:0
34'
1:1
39'
1:2
42'
54'
2:2
59'
70'
77'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гётце Марио
|1
|1
|2.
|Гакпо Коди
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янузай Аднан
|1
|1
|2.
|Исак Александр
|1
|1
|3.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|2.
|Винисиус Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|2.
|Гевара Андер
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Штурм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
Исход игры
ПСВ
77.5% (110)
Ничья
16.2% (23)
Реал Сосьедад
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
83.45% (116)
Нет
16.55% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.9% (68)
1:1 Ничья
13.4% (19)
3:1 ПСВ
8.5% (12)
1:0 ПСВ
8.5% (12)
2:0 ПСВ
7% (10)
1:2 Реал Сосьедад
4.9% (7)
3:2 ПСВ
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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