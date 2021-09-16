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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:2
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
31' Гол
Гётце Марио
1:1
34' Гол
Янузай Аднан
1:2
39' Гол
Исак Александр
42' Желтая карточка
Муньос Айхен
2:2
54' Гол
Гакпо Коди
59' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
70' Желтая карточка
Гевара Андер
77' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
79' Желтая карточка
Винисиус Карлос
84' Желтая карточка
Ариц Элустондо
90' Желтая карточка
Субельдия Игор
90'+8
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
27
Гётце
Марио
18
Боскальи
Оливье
10
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
ПСВ
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гётце Марио 1 1
2. Гакпо Коди 1 1
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янузай Аднан 1 1
2. Исак Александр 1 1
3. Сальдуа Хосеба 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Ван Гинкел Марко 1 0
2. Винисиус Карлос 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Оярсабаль Микель 1 0
2. Гевара Андер 1 0
3. Муньос Айхен 1 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр
Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Штурм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Муньос Айхен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Исак Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Янузай Аднан бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гётце Марио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
ПСВ 77.5% (110)
X 16.2% (23)
Реал Сосьедад 6.3% (9)
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Прогнозы на матч ПСВ 2:2 Реал Сосьедад

Исход игры
ПСВ
77.5% (110)
Ничья
16.2% (23)
Реал Сосьедад
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
83.45% (116)
Нет
16.55% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.9% (68)
1:1 Ничья
13.4% (19)
3:1 ПСВ
8.5% (12)
1:0 ПСВ
8.5% (12)
2:0 ПСВ
7% (10)
1:2 Реал Сосьедад
4.9% (7)
3:2 ПСВ
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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