Лига Европы 2021-2022
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Караискакис
Антверпен
4' Желтая карточкаВерстрате Биргер
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
34
Батай
Йелле
5
Бута
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 БутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|2.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.5
|3.
|Оньекуру Генри
|1
|0.5
|4.
|Камара Мохамед III
|1
|0.5
|5.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миёши Коджи
|2
|1
|2.
|Геркенс Питер
|1
|0.5
|3.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.5
|4.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|5.
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|2.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|3.
|Врусаи Мариус
|1
|0
|4.
|Камара Мохамед III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сек Абдулай
|2
|0
|2.
|Brian Priske
|1
|0
|3.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|4.
|Геркенс Питер
|1
|0
|5.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|6.
|Миёши Коджи
|1
|0
|7.
|Батай Йелле
|1
|0
|8.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Антверпен
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +10 =6 -4Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен
Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Антверпен
Исход игры
Олимпиакос
83.9% (120)
Ничья
11.9% (17)
Антверпен
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.03% (54)
Меньше
61.97% (88)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
1:0 Олимпиакос
37.8% (54)
2:1 Олимпиакос
25.2% (36)
2:0 Олимпиакос
13.3% (19)
1:1 Ничья
9.1% (13)
3:1 Олимпиакос
4.9% (7)
1:2 Антверпен
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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