  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Антверпен
0'
4' Желтая карточка
Верстрате Биргер
9'
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
22
Камара
Агибу
11
Эль-Араби
Юссеф
7
Оньекуру
Генри
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
2
Де
Лат
Ричи
61
Алмейда
Динис
5
Бута
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
Олимпиакос
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Верстрате Биргер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 0.5
2. Сиссе Пап Абу 1 0.5
3. Оньекуру Генри 1 0.5
4. Камара Мохамед III 1 0.5
5. Вальбуэна Матьё 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миёши Коджи 2 1
2. Геркенс Питер 1 0.5
3. Бенсон Манюэль 1 0.5
4. Баликвиша Мишель-Анже 0 0
5. Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Вальбуэна Матьё 1 0
2. Бухалакис Андреас 1 0
3. Врусаи Мариус 1 0
4. Камара Мохамед III 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 2 0
2. Brian Priske 1 0
3. Наингголан Раджа 1 0
4. Геркенс Питер 1 0
5. Энгельс Бьорн 1 0
6. Миёши Коджи 1 0
7. Батай Йелле 1 0
8. Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Антверпен 0 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен
Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Антверпен 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Антверпен 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фенербахче 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Фенербахче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Олимпиакос 83.9% (120)
X 11.9% (17)
Антверпен 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Антверпен
1.59
5.20
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Антверпен

Исход игры
Олимпиакос
83.9% (120)
Ничья
11.9% (17)
Антверпен
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.03% (54)
Меньше
61.97% (88)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
1:0 Олимпиакос
37.8% (54)
2:1 Олимпиакос
25.2% (36)
2:0 Олимпиакос
13.3% (19)
1:1 Ничья
9.1% (13)
3:1 Олимпиакос
4.9% (7)
1:2 Антверпен
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 