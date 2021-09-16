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Лига конференций 2021-2022

Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Заря
0' 8'
12
Хайкин
Никита
5
Бьоркан
Фредерик
2
Лоде
Мариус
18
Мо
Бреде
3
Сампстед
Альфонс
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
11
Пеллегрино
Амаль
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
53
Мацапура
Дмитрий
6
Леовижилду
4
Цвек
Ловро
15
Вернидуб
Виталий
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
23
Булеца
Сергей
29
Назарина
Егор
22
Кабаев
Владислав
7
Кочергин
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
Будё-Глимт
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салтнес Ульрик 4 0.67
2. Берг Патрик 3 (1) 0.5
3. Ботхейм Эрик 2 0.33
4. Мо Бреде 1 0.17
5. Сольбаккен Ола 1 0.17
6. Хаген Элиас 1 0.17
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Заря 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд
Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря
Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рома 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЦСКА София 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рома 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЦСКА София 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА София 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Заря 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Левым флангом попытались атаку разогнать норвежцы, но передача в направлении Пеллегрино получилась слишком сильной.
  • 6'
    Кабаев с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч у Владислава улетел намного выше цели.
  • 5'
    Бодрое начало демонстрируют обе команды, стараясь не задерживаться в середине поля, поскорее переводя игровой снаряд к чужим владениям.
  • 4'
    А теперь Сольбаккен с правого фланга сместился в центр и с 22-х метров пробивал в ближний нижний угол ворот - Мацапура на месте.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! В ответной атаке Ботхейм ворвался по правому краю в штрафную площадку, обыграл бросившегося навстречу Мацапуру, но оказался под нулевым углом. Прострельная передача в центр была ликвидирована защитниками "Зари".
  • 2'
    Первую атаку провели гости с забросом на левый край штрафной площади, который оказался безадресным.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Луганчане первыми начали матч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:0 Заря онлайн


Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Заря

Исход игры
Будё-Глимт
53.5% (76)
Ничья
26.1% (37)
Заря
20.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
70.21% (99)
Нет
29.79% (42)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
31.7% (45)
1:1 Ничья
21.8% (31)
1:0 Будё-Глимт
15.5% (22)
1:2 Заря
10.6% (15)
0:1 Заря
5.6% (8)
2:0 Будё-Глимт
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Будё-Глимт
1.4% (2)
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