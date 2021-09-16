Первый тайм

7' Левым флангом попытались атаку разогнать норвежцы, но передача в направлении Пеллегрино получилась слишком сильной.

6' Кабаев с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч у Владислава улетел намного выше цели.

5' Бодрое начало демонстрируют обе команды, стараясь не задерживаться в середине поля, поскорее переводя игровой снаряд к чужим владениям.

4' А теперь Сольбаккен с правого фланга сместился в центр и с 22-х метров пробивал в ближний нижний угол ворот - Мацапура на месте.

3' ОПАСНО! В ответной атаке Ботхейм ворвался по правому краю в штрафную площадку, обыграл бросившегося навстречу Мацапуру, но оказался под нулевым углом. Прострельная передача в центр была ликвидирована защитниками "Зари".

2' Первую атаку провели гости с забросом на левый край штрафной площади, который оказался безадресным.