Лига конференций 2021-2022
Будё-Глимт
Позже
Стадион: Аспмира Стадион
Заря
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салтнес Ульрик
|4
|0.67
|2.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.5
|3.
|Ботхейм Эрик
|2
|0.33
|4.
|Мо Бреде
|1
|0.17
|5.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.17
|6.
|Хаген Элиас
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд
Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря
Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Заря
Исход игры
Будё-Глимт
42.9% (21)
Ничья
30.6% (15)
Заря
26.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (13)
2:1 Будё-Глимт
24.5% (12)
0:1 Заря
10.2% (5)
1:0 Будё-Глимт
10.2% (5)
1:2 Заря
10.2% (5)
2:0 Будё-Глимт
6.1% (3)
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