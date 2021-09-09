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Лига конференций 2021-2022

Будё-Глимт
 
Позже

Стадион:
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салтнес Ульрик 4 0.67
2. Берг Патрик 3 (1) 0.5
3. Ботхейм Эрик 2 0.33
4. Мо Бреде 1 0.17
5. Сольбаккен Ола 1 0.17
6. Хаген Элиас 1 0.17
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Заря 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд
Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря
Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Будё-Глимт 42.9% (21)
    X 30.6% (15)
    Заря 26.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Заря
    1.77
    3.94
    4.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Заря онлайн


    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Заря

    Исход игры
    Будё-Глимт
    42.9% (21)
    Ничья
    30.6% (15)
    Заря
    26.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Будё-Глимт
    24.5% (12)
    0:1 Заря
    10.2% (5)
    1:0 Будё-Глимт
    10.2% (5)
    1:2 Заря
    10.2% (5)
    2:0 Будё-Глимт
    6.1% (3)
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