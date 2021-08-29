Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Силла!!! Сенегал провёл ответную массированную атаку, которая после небольшой неразберихи и нескольких рикошетов всё же завершился голом. Мяч в сетку у левой штанги затолкал Мамаду Силла.

Элиотт из центральной зоны выполнил заброс к левому углу поля в зону атаки, Ходель головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Вскоре Борер со средней дистанции в очередной раз пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Мандионе Диань заметил, что Элиотт далековато вышел из ворот, последовал удар под правый угол со средней дистанции, мяч всё же полетел выше цели.

Ходель со средней дистанции в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Ндиайе.

Элиотт из центральной зоны выполнил передачу к правой штанге на Штайнеманна, Тобиас в ближнем бою не смог переиграть Ндиайе.

4' Борер со средней дистанции пробил в правый угол ворот, перекладина спасла Сенегал от пропущенного мяча. Вскоре уже Борер пробил по воротам со средней дистанции вновь, на этот раз свою команду выручил Ндиайе.

3' Отт получил мяч на правом углу поля в зоне атаки от Элиотта, затем капитан сборной Швейцарии пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Швейцария начинает матч чуть активнее, но пока дальние удары игроки сборной Сенегала грамотно блокируют, либо мячи уже не летят в створ.