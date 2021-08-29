Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Швейцария (пляжный)
0:0
Идёт матч
Сенегал (пляжный)
- Основной состав
-
13 Муну ЭлиоттВратарь
- Защитник
-
10 Отт НоэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
-
14 Ягги МоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ходель ГленнНападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Диань МамурПолузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Диань ИссаВратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ходель Гленн
|9 (2)
|1.5
|2.
|Станкович Деян II
|6
|1
|3.
|Борер Филипп
|5
|0.83
|4.
|Отт Ноэль
|3
|0.5
|5.
|Штайнеманн Тобиас
|2 (1)
|0.33
|6.
|Муну Элиотт
|1
|0.17
|7.
|Спаккаротелла Сандро
|0
|0
|8.
|Мисев Михаэль
|0
|0
|9.
|Остген Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менди Рауль
|4
|0.67
|2.
|Диань Мандионе
|4 (1)
|0.67
|3.
|Диатта Нину
|1
|0.17
|4.
|Бойе Папе-Мар
|1
|0.17
|5.
|Фалль Бабакар
|1
|0.17
|6.
|Диань Мамур
|1
|0.17
|7.
|Ндиайе Аль-Сейни
|0
|0
|8.
|Диань Исса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мисев Михаэль
|1
|1
|2.
|Ходель Гленн
|2
|0
|3.
|Остген Ян
|1
|0
|4.
|Станкович Деян II
|1
|0
|5.
|Отт Ноэль
|1
|0
|6.
|Муну Элиотт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Силла Мамаду II
|2
|0
|2.
|Ндиайе Аль-Сейни
|1
|0
|3.
|Ндур Папа
|1
|0
|4.
|Самб Амар
|1
|0
|5.
|Менди Рауль
|1
|0
|6.
|Диань Мамур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария (пляжный)
|23.08% (6)
|42.31% (11)
|34.62% (9)
|0
|0
|0
|Сенегал (пляжный)
|25% (3)
|25% (3)
|50% (6)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Швейцария (пляжный) Последние 9 матчей: +6 =0 -3Россия (пляжный) 5:5 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 10:1 Уругвай (пляжный) Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 11 матчей: +6 =0 -5Япония (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 5:4 Бразилия (пляжный) Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (пляжный)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|16 - 9
|6
|2.
|Япония (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 14
|6
|3.
|Парагвай (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|17 - 15
|3
|4.
|США (пляжный)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|11 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таити (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|23 - 19
|6
|2.
|Испания (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|21 - 19
|6
|3.
|Мозамбик (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|15 - 18
|3
|4.
|ОАЭ (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария (пляжный)
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|20 - 15
|7
|2.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|14 - 7
|6
|3.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 17
|1
|4.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|14 - 17
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|13 - 7
|6
|2.
|Уругвай (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 14
|6
|3.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|14 - 15
|3
|4.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 11
|3
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|9
|2
|0
|2.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|3.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|7
|0
|0
|4.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|6
|0
|1
|5.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Россия (пляжный)
|Романов Кирилл Юрьевич
|2
|1
|2.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|1
|4.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|5.
|Швейцария (пляжный)
|Мисев Михаэль
|1
|1