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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Швейцария (пляжный)
 
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Сенегал (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ходель Гленн 9 (2) 1.8
2. Станкович Деян II 6 1.2
3. Борер Филипп 5 1
4. Отт Ноэль 3 0.6
5. Штайнеманн Тобиас 2 (1) 0.4
6. Муну Элиотт 1 0.2
7. Спаккаротелла Сандро 0 0
8. Мисев Михаэль 0 0
9. Остген Ян 0 0
Сенегал (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менди Рауль 4 0.8
2. Диань Мандионе 4 (1) 0.8
3. Диатта Нину 1 0.2
4. Бойе Папе-Мар 1 0.2
5. Фалль Бабакар 1 0.2
6. Диань Мамур 1 0.2
7. Ндиайе Аль-Сейни 0 0
8. Диань Исса 0 0

Карточки

Швейцария (пляжный)
# Игрок      
1. Мисев Михаэль 1 1
2. Ходель Гленн 2 0
3. Остген Ян 1 0
4. Станкович Деян II 1 0
5. Отт Ноэль 1 0
6. Муну Элиотт 1 0
Сенегал (пляжный)
# Игрок      
1. Силла Мамаду II 2 0
2. Ндиайе Аль-Сейни 1 0
3. Ндур Папа 1 0
4. Самб Амар 1 0
5. Менди Рауль 1 0
6. Диань Мамур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария (пляжный) 23.08% (6) 42.31% (11) 34.62% (9) 0 0 0
 Сенегал (пляжный) 25% (3) 25% (3) 50% (6) 0 0 0

Предыдущие игры

Швейцария (пляжный) Последние 9 матчей: +6 =0 -3
Россия (пляжный) 5:5 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 10:1 Уругвай (пляжный) Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный)
Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 11 матчей: +6 =0 -5
Япония (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 5:4 Бразилия (пляжный) Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) Заявка 3 3 0 0 16 - 9 6
2. Япония (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 3 2 0 1 23 - 19 6
2. Испания (пляжный) Заявка 3 2 0 1 21 - 19 6
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 3 1 0 2 15 - 18 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 3 1 0 2 9 - 12 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 3 3 0 0 20 - 15 7
2. Бразилия (пляжный) Заявка 3 2 0 1 14 - 7 6
3. Беларусь (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 17 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 3 0 0 3 14 - 17 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 3 2 0 1 13 - 7 6
2. Уругвай (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Португалия (пляжный) Заявка 3 1 0 2 14 - 15 3
4. Оман (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 11 3
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 9 2 0
2. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
3. Россия (пляжный) Никоноров Борис 7 0 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 6 0 1
5. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Россия (пляжный) Романов Кирилл Юрьевич 2 1
2. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 1 1
3. Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1 1
4. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
5. Швейцария (пляжный) Мисев Михаэль 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 19 часов 8 минут.



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