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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Россия (пляжный)
1:0
Идёт матч
Япония (пляжный)
Россия (пляжный)
Япония (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Никоноров Борис 7 1.17
2. Макаров Алексей Сергеевич 4 0.67
3. Папоротный Артур 4 0.67
4. Шкарин Антон 2 0.33
5. Котенев Андрей 2 0.33
6. Чужков Максим 1 0.17
7. Новиков Андрей Георгиевич 1 0.17
8. Крашенинников Юрий 1 0.17
9. Земсков Фёдор 1 0.17
10. Кошарный Станислав 1 0.17
11. Романов Кирилл Юрьевич 0 0
12. Шишин Дмитрий 0 0
Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акагума Такуя 5 (1) 0.83
2. Оба Такааки 2 0.33
3. Окуяма Масанори 2 0.33
4. Ямаути Сусеи 1 (1) 0.17
5. Морейра Одзу 0 0
6. Каваи Юсукэ 0 0

Карточки

Россия (пляжный)
# Игрок      
1. Романов Кирилл Юрьевич 2 1
2. Макаров Алексей Сергеевич 1 1
3. Земсков Фёдор 1 1
4. Папоротный Артур 2 0
5. Шишин Дмитрий 1 0
6. Шкарин Антон 1 0
7. Фёдоров Остап 1 0
8. Никоноров Борис 1 0
9. Котенев Андрей 1 0
Япония (пляжный)
# Игрок      
1. Мацуо Наоя 1 0
2. Ямаути Сусеи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (пляжный) 37.5% (9) 37.5% (9) 25% (6) 0 0 0
 Япония (пляжный) 10% (1) 50% (5) 40% (4) 0 0 0

Предыдущие игры

Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Россия (пляжный) 5:5 Швейцария (пляжный) Россия (пляжный) 4:2 Испания (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный)
Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 18 матчей: +8 =0 -10
Япония (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) Таити (пляжный) 4:5 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный)
Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)

Последние игры между собой

Россия (пляжный): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Япония (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Межконтинентальный кубок по пляжному футболу Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу
1/4 финала
4 Россия (пляжный)
2 Испания (пляжный)
10 Швейцария (пляжный)
1 Уругвай (пляжный)
4 Таити (пляжный)
5 Япония (пляжный)
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
1/2 финала
10 Россия (пляжный)
9 Швейцария (пляжный)
5 Япония (пляжный)
2 Сенегал (пляжный)
Финал
0 Россия (пляжный)
0 Япония (пляжный)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 9 2 0
2. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
3. Россия (пляжный) Никоноров Борис 7 0 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 6 0 1
5. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Россия (пляжный) Романов Кирилл Юрьевич 2 1
2. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 1 1
3. Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1 1
4. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
5. Швейцария (пляжный) Мисев Михаэль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Много стало фолов в атаке допускать обе команды под конец первого тайма, сказываются и нервы от такого большого матча. Сейчас Окуяма нарушил правила против Макарова.  
  • Опасный момент
    12'
    Чуть ранее Папоротный с правого угла поля опасно пробил в ближний угол ворот, Каваи в прыжке вытянул очень непростой мяч. 
  • Опасный момент
    11'
    Акагума со средней дистанции исполнил бисиклету, мяч был направлен в правый угол ворот, благо Такуе немного не хватило точности. 
  • 10'
    Макаров с левого угла поля со средней дистанции сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • 9'
    Папоротный выполнил передачу на Чужкова, Максим при ударе в правый угол ворот вновь не смог направить мяч в створ. 
  • 8'
    Каваи рукой забросил мяч в центр к зоне сборной России, Ямаути в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Чужкову. 
  • 7'
    Чужков из центральной зоны пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Земсков!!! Шкарин из аута с правой половины поля мягко вбросил мяч к центру линии, где начинается зона атаки, а уже Земсков в падении через себя отправил мяч в правый угол ворот.  
  • Опасный момент
    6'
    Макаров со стандарта сильно пробил по воротам, Каваи успел немного сократить дистанцию и отбить прессом пушечный удар, подбор был за Одзу. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Харагути на правой половине поля у своей зоны нарушил правила против Макарова. Россия заработала достаточно опасный стандарт. 
  • 5'
    Одзу со стандарта сильно пробил в правый угол ворот, мяч полетел так высоко, что в итоге ушёл за сетку, которая натянута за воротами. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Против Одзу в центре поля у правой бровки были нарушены правила. Капитан сборной Японии готовится к удару. 
  • 4'
    Каваи из центральной зоны на исполнение пробил в правый угол ворот, Чужков прыгнул к штанге, но Максим увидел, что мяч не идёт в створ, а поэтому не стал пытаться его ловить. 
  • 3'
    Каваи выше в центральную зону и пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 2'
    Чужков от своей зоны выполнил передачу к воротам сборной Японии, Новиков совсем немного не добрался до мяча. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня сборная России избежит недооценки соперника. В групповом этапе, когда Японии было уже практически ничего не нужно, команда Михаила Лихачёва одержала разгромную победу со счётом 7:1, но сегодня конечно же всё уже будет иначе. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сухаими Мэт-Хассан из Малайзии. Помогать ему будут Софьян Беншабан и Джионни Маттиколи. Резервным арбитром на этот матч назначен Хани Фарук из Египта. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финале чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и Японии. Вместе с вами за ходом этой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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