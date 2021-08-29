Папоротный выполнил передачу на Чужкова, Максим при ударе в правый угол ворот вновь не смог направить мяч в створ.

Макаров с левого угла поля со средней дистанции сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

Акагума со средней дистанции исполнил бисиклету, мяч был направлен в правый угол ворот, благо Такуе немного не хватило точности.

Чуть ранее Папоротный с правого угла поля опасно пробил в ближний угол ворот, Каваи в прыжке вытянул очень непростой мяч.

Много стало фолов в атаке допускать обе команды под конец первого тайма, сказываются и нервы от такого большого матча. Сейчас Окуяма нарушил правила против Макарова.

8' Каваи рукой забросил мяч в центр к зоне сборной России, Ямаути в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Чужкову.

7' Чужков из центральной зоны пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Земсков!!! Шкарин из аута с правой половины поля мягко вбросил мяч к центру линии, где начинается зона атаки, а уже Земсков в падении через себя отправил мяч в правый угол ворот.

6' Макаров со стандарта сильно пробил по воротам, Каваи успел немного сократить дистанцию и отбить прессом пушечный удар, подбор был за Одзу.

6' Харагути на правой половине поля у своей зоны нарушил правила против Макарова. Россия заработала достаточно опасный стандарт.

5' Одзу со стандарта сильно пробил в правый угол ворот, мяч полетел так высоко, что в итоге ушёл за сетку, которая натянута за воротами.

5' Против Одзу в центре поля у правой бровки были нарушены правила. Капитан сборной Японии готовится к удару.

4' Каваи из центральной зоны на исполнение пробил в правый угол ворот, Чужков прыгнул к штанге, но Максим увидел, что мяч не идёт в створ, а поэтому не стал пытаться его ловить.

3' Каваи выше в центральную зону и пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

2' Чужков от своей зоны выполнил передачу к воротам сборной Японии, Новиков совсем немного не добрался до мяча.