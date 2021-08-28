Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Никоноров Борис
|7
|1.4
|2.
|Макаров Алексей Сергеевич
|4
|0.8
|3.
|Папоротный Артур
|4
|0.8
|4.
|Шкарин Антон
|2
|0.4
|5.
|Котенев Андрей
|2
|0.4
|6.
|Чужков Максим
|1
|0.2
|7.
|Новиков Андрей Георгиевич
|1
|0.2
|8.
|Крашенинников Юрий
|1
|0.2
|9.
|Земсков Фёдор
|1
|0.2
|10.
|Кошарный Станислав
|1
|0.2
|11.
|Романов Кирилл Юрьевич
|0
|0
|12.
|Шишин Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акагума Такуя
|5 (1)
|1
|2.
|Оба Такааки
|2
|0.4
|3.
|Окуяма Масанори
|2
|0.4
|4.
|Ямаути Сусеи
|1 (1)
|0.2
|5.
|Морейра Одзу
|0
|0
|6.
|Каваи Юсукэ
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романов Кирилл Юрьевич
|2
|1
|2.
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|3.
|Земсков Фёдор
|1
|1
|4.
|Папоротный Артур
|2
|0
|5.
|Шишин Дмитрий
|1
|0
|6.
|Шкарин Антон
|1
|0
|7.
|Фёдоров Остап
|1
|0
|8.
|Никоноров Борис
|1
|0
|9.
|Котенев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мацуо Наоя
|1
|0
|2.
|Ямаути Сусеи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (пляжный)
|37.5% (9)
|37.5% (9)
|25% (6)
|0
|0
|0
|Япония (пляжный)
|10% (1)
|50% (5)
|40% (4)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3Россия (пляжный) 5:5 Швейцария (пляжный) Россия (пляжный) 4:2 Испания (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный)
Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 18 матчей: +8 =0 -10Япония (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) Таити (пляжный) 4:5 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный)
Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Последние игры между собой
Россия (пляжный): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Япония (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Россия (пляжный)
0 Япония (пляжный)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|9
|2
|0
|2.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|3.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|7
|0
|0
|4.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|6
|0
|1
|5.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Россия (пляжный)
|Романов Кирилл Юрьевич
|2
|1
|2.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|1
|4.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|5.
|Швейцария (пляжный)
|Мисев Михаэль
|1
|1