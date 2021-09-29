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Кубок Либертадорес 2021

2021
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
28' Желтая карточка
Nathan VI
1:0
52' Гол
Варгас Эдуардо
64' Желтая карточка
Роша Маркос
1:1
68' Гол
Dudu X
69' Желтая карточка
Луан Гарсия
88' Желтая карточка
Мело Фелипе
90'+6
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.58
Варгас Эдуардо 3 0.25
Сарачо Федерико 3 0.25
Саварино Джефферсон 2 0.17
Фернандес Игнасио 1 0.08
Арана Гильерме 1 0.08
Keno 1 0.08
Натан Аллан 1 0.08
Маррони 1 0.08
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 6 0.5
Вейга Рафаэль 4 (2) 0.33
Каррейро Патрик 3 0.25
Виллиан Сикейра 2 0.17
Рафаэл Жозе 2 0.17
Dudu X 2 0.17
Адриано Луис 1 0.08
Гомес Густаво 1 0.08
Роша Маркос 1 0.08
Данило Ларанжера 1 0.08
Скарпа Густаво 1 0.08
Данило Барбоза 1 0.08
Винья Матиас 1 0.08
Renan Victor 1 0.08

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Nathan VI 3 0
Фернандес Игнасио 1 1
Варгас Эдуардо 2 0
Jair II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Натан Аллан 0 1
Саша Эдуардо 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Арана Гильерме 1 0
Keno 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Роша Маркос 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Renan Victor 3 0
Эмпереур Алан 1 1
Vanderlan 1 1
Скарпа Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Луис Виктор 1 0
Рафаэл Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 5% (1) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 20% (4)
 Палмейрас Сан-Паулу 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе
Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
4 Палмейрас Сан-Паулу
0 Ривер Плейт
4 Атлетико Минейро
2 Олимпия Асунсьон
9 Фламенго
3 Флуминенсе
3 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Атлетико Минейро
2 Фламенго
0 Барселона Гуаякиль
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 4 0
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 1 0
3. Флуминенсе Fred II 7 3 0
4. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
5. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Натан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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