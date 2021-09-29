Кубок Либертадорес 2021
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
28' Желтая карточкаNathan VI
1:0
52' ГолВаргас Эдуардо
64' Желтая карточкаРоша Маркос
1:1
68' ГолDudu X
69' Желтая карточкаЛуан Гарсия
88' Желтая карточкаМело Фелипе
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Nathan VI
-
8 Jair II
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
-
43 Dudu X
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
28'
52'
1:0
64'
68'
1:1
69'
82'
88'
90'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.58
|Варгас Эдуардо
|3
|0.25
|Сарачо Федерико
|3
|0.25
|Саварино Джефферсон
|2
|0.17
|Фернандес Игнасио
|1
|0.08
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|Keno
|1
|0.08
|Натан Аллан
|1
|0.08
|Маррони
|1
|0.08
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|6
|0.5
|Вейга Рафаэль
|4 (2)
|0.33
|Каррейро Патрик
|3
|0.25
|Виллиан Сикейра
|2
|0.17
|Рафаэл Жозе
|2
|0.17
|Dudu X
|2
|0.17
|Адриано Луис
|1
|0.08
|Гомес Густаво
|1
|0.08
|Роша Маркос
|1
|0.08
|Данило Ларанжера
|1
|0.08
|Скарпа Густаво
|1
|0.08
|Данило Барбоза
|1
|0.08
|Винья Матиас
|1
|0.08
|Renan Victor
|1
|0.08
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|1
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Jair II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Натан Аллан
|0
|1
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Эмпереур Алан
|1
|1
|Vanderlan
|1
|1
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =5 -1Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе
Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|4
|0
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|1
|0
|3.
|Флуминенсе
|Fred II
|7
|3
|0
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
|5.
|Дефенса и Хустисия
|Braian Romero
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|2.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|3.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|4.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1