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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
3:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
9' Гол
Клаудиньо
30' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
2:0
49' Гол
Кузяев Далер
53' Красная карточка
Ахмедходжич Анел
3:0
80' Гол
Сутормин Алексей
86' Желтая карточка
Брорссон Франц
88'
1
Крицюк
Станислав
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
19
Сутормин
Алексей
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
11
Клаудиньо
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
19
Бирманчевич
Велько
9
Колак
Антонио-Мирко
Зенит
3-4-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

9'
Клаудиньо
(Дуглас Сантос)
1:0
30'
 
Ракип Эрдаль
49'
Кузяев Далер
(Ракицкий Ярослав)
2:0
53'
 
Ахмедходжич Анел
55'
 
Ольссон Мартин
Ракип Эрдаль
62'
 
Пенья Серхио
Инносент Бонке
62'
 
Абубакари Малик
Колак Антонио-Мирко
75'
Ерохин Александр
Клаудиньо
 
75'
Азмун Сердар
Кузяев Далер
 
80'
Сутормин Алексей
(Ракицкий Ярослав)
3:0
84'
Кравцов Кирилл
Сутормин Алексей
 
84'
Мостовой Андрей
Дзюба Артём
 
84'
Круговой Данил
Дуглас Сантос
 
86'
 
Брорссон Франц
87'
 
Эйле Ноа
Брорссон Франц

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузяев Далер 1 0.5
Клаудиньо 1 0.5
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 0 1
Нильсен Лассе 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Брорссон Франц 1 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мальмё 5:1 Эребру Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Мальмё 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    86'
    Малком убегал по левому флангу в атаку, Брорссон попытался настигнуть бразильского игрока "Зенита", но правила в итоге нарушил. Это карточка.
  • 85'
    Серхио Пенья наносил удар с дальней дистанции, но попал в защитника.
  • 84'
    Штрафной заработали футболисты "Мальмё", навесил справа в штрафную площадь Кристиансен, но получилось точно на Малкома, который головой мяч выбил.
  • Замена
    83'
    Тройная замена в составе "Зенита". Кирилл Кравцов вышел вместо Алексея Сутормина, Андрей Мостовой появился вместо Артёма Дзюбы, а Данил Круговой заменил Дугласа Сантоса. Дзюбу зрители по традиции проводили гулом.
  • 82'
    Пошла заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Всё у нас понятно в этом матче, можно поздравлять российский клуб с долгожданной победой..
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексей Сутормин! 3:0!
    Великолепный гол получился! Сутормин получил мяч далеко от ворот, его никто не встал встречать, в итоге Алексей двинулся вперёд, подработал себе под удар и очень красивым обводящим ударом с подступов к штрафной положил мяч в угол ворот "Мальмё"!
  • 79'
    Дзюба забежал слева в штрафную площадь под передачу на ход, простреливал от лицевой линии в центр, но накрыл его защитник.
  • 78'
    Время идёт, но такое чувство, что наигрались уже команды. "Зенит" владеет мячом на половине поля соперника.
  • 77'
    В атаку перешли игроки "Мальмё", и даже дальний удар удалось нанести гостям. Получилось прямо в Крицюка, который мяч в руки уверенно поймал.
  • Замена
    75'
    Двойная замена в составе "Зенита". Авторов голов меняет Семак. Вместо Клаудиньо на поле вышел Александр Ерохин, а Сердар Азмун заменил Далера Кузяева.
  • 74'
    Бирманчевич слева в штрафную площадь "Зенита" ворвался, но в итоге начал заваливаться на газон, затем поскользнулся и Сутормин, а в дополнение к ним прибежал и упал рядом Абубакари. Забавный момент.
  • 72'
    Абубакари грубо ошибся на своей половине поля, отдав мяч точно в ноги Малкому. Бразилец отыграл направо в штрафную на ход Сутормину, который мощно пробил в ближний угол, но Далин мяч отбил!
  • 71'
    Малком вырвался на оперативное пространство, отыграл на линию штрафной, где Кузяев развернулся и попытался ворваться в неё, но в отборе сыграл игрок "Мальмё".
  • 69'
    Дуглас Сантос вновь нашёл в штрафной площади соперника Дзюбу, но капитан "Зенита" вновь не смог в створ попасть. Раздосадован форвард.
  • 68'
    Клаудиньо навесил с левого края штрафной площади на дальнюю штангу, до удара на этот раз дело не дошло. Замены готовятся у хозяев поля.
  • 67'
    Дуглас Сантос слева навесил к линии вратарской площадки, где Дзюба отлично сыграл на опережение, пробил головой, но в створ попасть не удалось.
  • 66'
    Приближается второй тайм к своей середине. Продолжает "Зенит" комбинировать на половине поля соперника.
  • 64'
    Вендел пробил с дальней дистанции, Далин не очень уверенно, но всё же смог мяч зафиксировать, а ведь Кузяев уже набежал и был готов играть на добивании.
  • 64'
    Разыграли штрафной футболисты "Зенита", Малком  отыграл на Дугласа Сантоса, который намеревался пробить с линии штрафной площади, но его успели накрыть.
  • Фол, нарушение
    63'
    "Зенит" разыграл угловой, продолжил своё позиционное наступление, но Малкома уронили на левом фланге. Неплохой штрафной может получиться!
  • Замена
    62'
    Двойная замена в составе "Мальмё". Бонке Инносент покинул пределы поля, вместо него вышел Серхио Пенья, а вместо Мирко-Антонио Колака в игре появился Малик Абубакари.
  • 62'
    В контратаку убежали футболисты "Зенита", удалось заработать угловой на левом фланге, который пошёл исполнять Клаудиньо.
  • 61'
    Штрафной заработали футболисты "Мальмё", пошла подача к воротам "Зенита", спокойно Дзюба головой выносит мяч.
  • 60'
    Клаудиньо здорово отыграл налево на Малкома, который набежал и от лицевой прострелил в центр. Далин забрал мяч в руки.
  • 59'
    Не торопится "Зенит". Контролируют игру футболисты хозяев, удаление у соперника помогло нашей команде.
  • 58'
    Футболисты "Мальмё" и не думают об атаке, продолжают футболисты "Зенита" одну большую позиционную атаку.
  • Угловой
    56'
    Угловой смогли исполнить наконец игроки "Зенита", пошла подача справа на ближнюю штангу, где намеревался пробить по воротам Чистяков, но попал в итоге в Кузяева.
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Мальмё". Мартин Ольссон появился на футбольном поле вместо Эрдаля Ракипа.
  • 55'
    Готовят замену гости, а "Зенит" обосновался с мячом на половине поля соперника. Малком навесил справа в центр на Дзюбу, которого успел накрыть защитник. Угловой будет.
  • 54'
    Ракицкий мощно пробил со штрафного, но в створ попасть ему не удалось.
  • Красная карточка
    53'
    Да, отменил жёлтую карточку Ахмедходжичу главный арбитр из Греции, показал красную. "Мальмё" остаётся вдесятером. Да, прокидывал мяч Кузяев мимо защитника, чтобы выйти один на один, и тот рукой подыграл.
  • Видеоповтор
    52'
    Арбитр пошёл смотреть кино на предмет возможной красной карточки. Получается, что это был фол последней надежды.
  • Желтая карточка
    51'
    Анел Ахмедходжич успел накрыть Кузяева, который мог убежать один на один. Рукой подыграл при этом защитник "Мальмё", увидел перед собой жёлтую карточку.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Далер Кузяев! 2:0!
    "Зенит" разыграл угловой на левом фланге, Малком навесил к линии вратарской, но получилось без адреса. Ракицкий на противоположном краю здорово на замазе убрал Инносента, успел поскользнуться, но всё-таки навесил в центр, и Кузяев головой переправил мяч в дальний угол!
  • 48'
    В начале второго тайма игроки "Зенита" неплохо контролируют мяч. "Мальмё" пока отступил на свою половину поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ровным счётом ничего не добавил греческий арбитр к основному времени первого тайма. "Зенит" ведёт в счёте, забив быстрый гол на 9-й минуте встречи. В дальнейшем "Мальмё" смог инициативу перехватить, пару раз у ворот питерцев было напряжённо, но откровенно серьёзной работы у Крицюка пока не было. А вскоре и питерцы смогли игру от своих ворот отвести, и концовка тайма осталась за подопечными Семака.
  • 45'
    Бергет прострелил с левого фланга в центр штрафной площади "Зенита", получилось точно в ноги нашему игроку. Мяч выбит.
  • 44'
    Хорошая атака "Зенита", пошла передача в штрафную площадь на Малкома, который сходу намеревался пробить по воротам, но успел ему помешать Брорссон, потому получилось неточно.
  • 43'
    Последние минуты первого тайма у нас идут, футболисты "Зенита" смогли перевести игру на половину поля соперника, но вот обострить ситуацию у ворот Далина не получается.
  • 41'
    Долго катали мяч футболисты "Зенита", в итоге всё завершилось дальним ударом Ракицкого, но в створ попасть не удалось. Намного выше перекладины получилось.
  • 40'
    Эх, Сутормин был справа совсем один, но не прошла передача низом на Алексея. Мог один на один выходить!
  • 39'
    Клаудиньо неплохой заброс в штрафную площадь "Мальмё" исполнял, но высоковато получилось, не добрался там до мяча Дзюба.
  • 38'
    Комбинирует "Зенит" на половине поля соперника, но "Мальмё" довольно высоко встречает, разгуляться не получается у нашей команды.
  • 37'
    Навесил Кристиансен в центр штрафной площади, последовала скидка на дальнюю штангу. Крицюк опять не очень вразумительно играет на выходе, но подстраховали его защитники. Мяч из штрафной площади "Зенита" выбит.
  • Фол, нарушение
    36'
    Серия мелких фолов, сейчас уже Сутормин нарушает правила, высоковато ногу приподняв. Кристиансен будет подавать слева.
  • 35'
    Дзюба по центру пытался ворваться в штрафную площадь соперника, но защитник на линии смог выбить мяч у капитана хозяев. Пока не очень внятно Дзюба смотрится.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ахмедходжич нарушил правила в центре поля, Кузяеву тут досталось. Вновь никуда "Зенит" не торопится.
  • 32'
    Перешли в атаку футболисты "Зенита", Ракип пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но справился в этом эпизоде Крицюк.
  • 31'
    Хорошо разыграли футболисты "Зенита" мяч перед штрафной площадью соперника, Малком пробивал по воротам, но в створ попасть не удалось. Выше перекладины.
  • Желтая карточка
    30'
    В быструю атаку убегали игроки "Зенита", Малком по правому флангу мяч тащил, Ракип сзади руками хватал бразильского игрока хозяев. Это первая карточка в матче.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кузяев в атаке нарушил правила, пытался сыграть на опережение, но в итоге сбил с ног Ракипа.
  • 28'
    Стараются успокоить игру футболисты "Зенита", неторопливо разыгрывают мяч на своей половине поля.
  • 26'
    Бергет слева делал передачу низом в штрафную площадь, успел там на опережение сыграть защитник "Зенита", ситуацию разрядив.
  • 25'
    Старается прессинговать соперника "Зенит", не давая сильно разгуляться гостям. Но мяч отобрать и взять под свой контроль пока не получается.
  • 24'
    Штрафной заработали гости, навесил справа Кристиансен, удалось "Зениту" отбиться. На подборе там был игрок "Мальмё", но удар с линии штрафной не получился.
  • 23'
    Футболисты "Мальмё" инициативу перехватили. Неужели одного гола хватило "Зениту"? Контролирует шведская команда мяч сейчас.
  • 21'
    Давненько мы не видели "Зенит" в атаке, вот сейчас попытались хозяева побороться за мяч впереди, но Клаудиньо на фланге толкнул в спину Ларссона.
  • 20'
    И ещё один опасный навес справа к воротам "Зенита", Крицюк ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча, и повезло, что дальше там свой игрок находился.
  • Опасный момент
    19'
    Ух, какой момент опасный у ворот "Зенита"! Подача с правого фланга на дальнюю штангу, Бергет скинул мяч в центр на набегавшего Кристиансена, который с лёта опасно пробивал, но получилось чуть выше перекладины!
  • 18'
    Большими силами "Зенит" опустился на свою половину поля, ищут гости пути к воротам Крицюка, но пока вариантов у шведской команды не так много.
  • Офсайд
    17'
    Владеют мячом футболисты "Зенита", Малком навешивал с правого фланга в штрафную площадь на Дзюбу, который на мяч выскочил, но даже бить не стал, потому как увидел поднятый арбитром флажок.
  • Фол, нарушение
    15'
    Теперь уже игроки "Мальмё" перебрались на половину поля соперника, но Ракип нарушил правила на Венделе. Никуда не торопится Крицюк, он будет мяч вводить в игру.
  • 14'
    Пошли вперёд игроки "Зенита", Клаудиньо дождался подключение слева от Ракицкого, пробил украинский защитник в ближний угол, но получилось не очень сильно, в итоге Далин мяч поймал.
  • Опасный момент
    13'
    Опасная атака "Мальмё"! Бирманчевич слева отыграл между защитниками к линии штрафной площади, откуда опасно пробивал в дальний угол Колак! Недалеко от девятки получилось!
  • 12'
    Длинная передача в штрафную площадь "Мальмё", Малком вырывался из-за спин защитников, но не успел до мяча добраться. Далин на выходе сыграл.
  • 11'
    Продолжает "Зенит" мячом владеть. Не самый высокий темп встречи у нас пока, но и "Мальмё" не особо стремится нашу команду прессинговать.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Клаудиньо! 1:0!
    Малком здорово подключился по левому флангу Дугласа, который прострелил в центр штрафной площади на Клаудиньо, и бразилец переправил мяч в дальний угол ворот "Мальмё"! Бразильский гол!
  • 6'
    Футболисты "Мальмё" пошли вперёд, Бирманчевич от лицевой отыграл на Кристиансена, который опасно прострелил, и чуть-чуть Колак до мяча не добрался!
  • 5'
    Хороший заброс направо на Кузяева, но пройти защитника Далер не смог. Кстати говоря, в случае потери мяча игроки "Зенита" сразу вступают в отбор. С хорошим желанием вышли сегодня питерцы.
  • 4'
    Захватил преимущество петербургский клуб, хорошо ходит мяч у "Зенита" на чужой половине поля.
  • 3'
    И вновь хорошая атака "Зенита", Дзюба получил мяч в штрафной площади, намеревался пробить по воротам, но успели его накрыть гости.
  • 3'
    Активно начинает "Зенит"! Сутормин забежал по правому флангу, низом простреливал в штрафную площадь, Брорссон выбил мяч на угловой.
  • Угловой
    2'
    Сразу заработали угловой на первое минуте игроки "Зенита", пошла подача в штрафную площадь, но отбились пока гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Зенит" сегодня сыграет в белых майках, синих трусах, а "Мальмё" будет действовать в чёрном.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Зенит 3:0 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч Зенит 3:0 Мальмё

Исход игры
Зенит
85% (181)
Ничья
7.5% (16)
Мальмё
7.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (93)
Меньше
38.82% (59)
Обе команды забьют
Да
61.84% (94)
Нет
38.16% (58)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.8% (72)
2:0 Зенит
14.1% (30)
1:0 Зенит
8.9% (19)
3:1 Зенит
5.2% (11)
1:1 Ничья
3.3% (7)
3:0 Зенит
2.8% (6)
0:1 Мальмё
0.9% (2)
1:2 Мальмё
0.9% (2)
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