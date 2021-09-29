Лига чемпионов 2021-2022
Зенит
3:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Газпром Арена
Мальмё
1:0
9' ГолКлаудиньо
30' Желтая карточкаРакип Эрдаль
2:0
49' ГолКузяев Далер
53' Красная карточкаАхмедходжич Анел
3:0
80' ГолСутормин Алексей
86' Желтая карточкаБрорссон Франц
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
11
Клаудиньо
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
30'
49'
2:0
53'
80'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузяев Далер
|1
|0.5
|Клаудиньо
|1
|0.5
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мальмё 5:1 Эребру Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Зенит
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Прогнозы на матч Зенит 3:0 Мальмё
Исход игры
Зенит
85% (181)
Ничья
7.5% (16)
Мальмё
7.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (93)
Меньше
38.82% (59)
Обе команды забьют
Да
61.84% (94)
Нет
38.16% (58)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.8% (72)
2:0 Зенит
14.1% (30)
1:0 Зенит
8.9% (19)
3:1 Зенит
5.2% (11)
1:1 Ничья
3.3% (7)
3:0 Зенит
2.8% (6)
0:1 Мальмё
0.9% (2)
1:2 Мальмё
0.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!