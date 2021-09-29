Пошла заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Всё у нас понятно в этом матче, можно поздравлять российский клуб с долгожданной победой..

Тройная замена в составе "Зенита". Кирилл Кравцов вышел вместо Алексея Сутормина, Андрей Мостовой появился вместо Артёма Дзюбы, а Данил Круговой заменил Дугласа Сантоса. Дзюбу зрители по традиции проводили гулом.

Штрафной заработали футболисты "Мальмё", навесил справа в штрафную площадь Кристиансен, но получилось точно на Малкома, который головой мяч выбил.

Серхио Пенья наносил удар с дальней дистанции, но попал в защитника.

Малком убегал по левому флангу в атаку, Брорссон попытался настигнуть бразильского игрока "Зенита", но правила в итоге нарушил. Это карточка.

В начале второго тайма игроки "Зенита" неплохо контролируют мяч. "Мальмё" пока отступил на свою половину поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Далер Кузяев! 2:0! "Зенит" разыграл угловой на левом фланге, Малком навесил к линии вратарской, но получилось без адреса. Ракицкий на противоположном краю здорово на замазе убрал Инносента, успел поскользнуться, но всё-таки навесил в центр, и Кузяев головой переправил мяч в дальний угол!

Анел Ахмедходжич успел накрыть Кузяева, который мог убежать один на один. Рукой подыграл при этом защитник "Мальмё", увидел перед собой жёлтую карточку.

Арбитр пошёл смотреть кино на предмет возможной красной карточки. Получается, что это был фол последней надежды.

Да, отменил жёлтую карточку Ахмедходжичу главный арбитр из Греции, показал красную. "Мальмё" остаётся вдесятером. Да, прокидывал мяч Кузяев мимо защитника, чтобы выйти один на один, и тот рукой подыграл.

Ракицкий мощно пробил со штрафного, но в створ попасть ему не удалось.

Готовят замену гости, а "Зенит" обосновался с мячом на половине поля соперника. Малком навесил справа в центр на Дзюбу, которого успел накрыть защитник. Угловой будет.

Замена в составе "Мальмё". Мартин Ольссон появился на футбольном поле вместо Эрдаля Ракипа.

Угловой смогли исполнить наконец игроки "Зенита", пошла подача справа на ближнюю штангу, где намеревался пробить по воротам Чистяков, но попал в итоге в Кузяева.

Футболисты "Мальмё" и не думают об атаке, продолжают футболисты "Зенита" одну большую позиционную атаку.

Не торопится "Зенит". Контролируют игру футболисты хозяев, удаление у соперника помогло нашей команде.

Клаудиньо здорово отыграл налево на Малкома, который набежал и от лицевой прострелил в центр. Далин забрал мяч в руки.

В контратаку убежали футболисты "Зенита", удалось заработать угловой на левом фланге, который пошёл исполнять Клаудиньо.

Двойная замена в составе "Мальмё". Бонке Инносент покинул пределы поля, вместо него вышел Серхио Пенья , а вместо Мирко-Антонио Колака в игре появился Малик Абубакари .

"Зенит" разыграл угловой, продолжил своё позиционное наступление, но Малкома уронили на левом фланге. Неплохой штрафной может получиться!

Разыграли штрафной футболисты "Зенита", Малком отыграл на Дугласа Сантоса, который намеревался пробить с линии штрафной площади, но его успели накрыть.

Вендел пробил с дальней дистанции, Далин не очень уверенно, но всё же смог мяч зафиксировать, а ведь Кузяев уже набежал и был готов играть на добивании.

Приближается второй тайм к своей середине. Продолжает "Зенит" комбинировать на половине поля соперника.

Дуглас Сантос слева навесил к линии вратарской площадки, где Дзюба отлично сыграл на опережение, пробил головой, но в створ попасть не удалось.

Клаудиньо навесил с левого края штрафной площади на дальнюю штангу, до удара на этот раз дело не дошло. Замены готовятся у хозяев поля.

Дуглас Сантос вновь нашёл в штрафной площади соперника Дзюбу, но капитан "Зенита" вновь не смог в створ попасть. Раздосадован форвард.

Малком вырвался на оперативное пространство, отыграл на линию штрафной, где Кузяев развернулся и попытался ворваться в неё, но в отборе сыграл игрок "Мальмё".

Абубакари грубо ошибся на своей половине поля, отдав мяч точно в ноги Малкому. Бразилец отыграл направо в штрафную на ход Сутормину, который мощно пробил в ближний угол, но Далин мяч отбил!

Бирманчевич слева в штрафную площадь "Зенита" ворвался, но в итоге начал заваливаться на газон, затем поскользнулся и Сутормин, а в дополнение к ним прибежал и упал рядом Абубакари. Забавный момент.

Двойная замена в составе "Зенита". Авторов голов меняет Семак. Вместо Клаудиньо на поле вышел Александр Ерохин , а Сердар Азмун заменил Далера Кузяева.

В атаку перешли игроки "Мальмё", и даже дальний удар удалось нанести гостям. Получилось прямо в Крицюка, который мяч в руки уверенно поймал.

Время идёт, но такое чувство, что наигрались уже команды. "Зенит" владеет мячом на половине поля соперника.

Дзюба забежал слева в штрафную площадь под передачу на ход, простреливал от лицевой линии в центр, но накрыл его защитник.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексей Сутормин! 3:0! Великолепный гол получился! Сутормин получил мяч далеко от ворот, его никто не встал встречать, в итоге Алексей двинулся вперёд, подработал себе под удар и очень красивым обводящим ударом с подступов к штрафной положил мяч в угол ворот "Мальмё"!

Первый тайм

— Ровным счётом ничего не добавил греческий арбитр к основному времени первого тайма. "Зенит" ведёт в счёте, забив быстрый гол на 9-й минуте встречи. В дальнейшем "Мальмё" смог инициативу перехватить, пару раз у ворот питерцев было напряжённо, но откровенно серьёзной работы у Крицюка пока не было. А вскоре и питерцы смогли игру от своих ворот отвести, и концовка тайма осталась за подопечными Семака.

45' Бергет прострелил с левого фланга в центр штрафной площади "Зенита", получилось точно в ноги нашему игроку. Мяч выбит.

44' Хорошая атака "Зенита", пошла передача в штрафную площадь на Малкома, который сходу намеревался пробить по воротам, но успел ему помешать Брорссон, потому получилось неточно.

43' Последние минуты первого тайма у нас идут, футболисты "Зенита" смогли перевести игру на половину поля соперника, но вот обострить ситуацию у ворот Далина не получается.

41' Долго катали мяч футболисты "Зенита", в итоге всё завершилось дальним ударом Ракицкого, но в створ попасть не удалось. Намного выше перекладины получилось.

40' Эх, Сутормин был справа совсем один, но не прошла передача низом на Алексея. Мог один на один выходить!

39' Клаудиньо неплохой заброс в штрафную площадь "Мальмё" исполнял, но высоковато получилось, не добрался там до мяча Дзюба.

38' Комбинирует "Зенит" на половине поля соперника, но "Мальмё" довольно высоко встречает, разгуляться не получается у нашей команды.

37' Навесил Кристиансен в центр штрафной площади, последовала скидка на дальнюю штангу. Крицюк опять не очень вразумительно играет на выходе, но подстраховали его защитники. Мяч из штрафной площади "Зенита" выбит.

36' Серия мелких фолов, сейчас уже Сутормин нарушает правила, высоковато ногу приподняв. Кристиансен будет подавать слева.

35' Дзюба по центру пытался ворваться в штрафную площадь соперника, но защитник на линии смог выбить мяч у капитана хозяев. Пока не очень внятно Дзюба смотрится.

34' Ахмедходжич нарушил правила в центре поля, Кузяеву тут досталось. Вновь никуда "Зенит" не торопится.

32' Перешли в атаку футболисты "Зенита", Ракип пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но справился в этом эпизоде Крицюк.

31' Хорошо разыграли футболисты "Зенита" мяч перед штрафной площадью соперника, Малком пробивал по воротам, но в створ попасть не удалось. Выше перекладины.

30' В быструю атаку убегали игроки "Зенита", Малком по правому флангу мяч тащил, Ракип сзади руками хватал бразильского игрока хозяев. Это первая карточка в матче.

29' Кузяев в атаке нарушил правила, пытался сыграть на опережение, но в итоге сбил с ног Ракипа.

28' Стараются успокоить игру футболисты "Зенита", неторопливо разыгрывают мяч на своей половине поля.

26' Бергет слева делал передачу низом в штрафную площадь, успел там на опережение сыграть защитник "Зенита", ситуацию разрядив.

25' Старается прессинговать соперника "Зенит", не давая сильно разгуляться гостям. Но мяч отобрать и взять под свой контроль пока не получается.

24' Штрафной заработали гости, навесил справа Кристиансен, удалось "Зениту" отбиться. На подборе там был игрок "Мальмё", но удар с линии штрафной не получился.

23' Футболисты "Мальмё" инициативу перехватили. Неужели одного гола хватило "Зениту"? Контролирует шведская команда мяч сейчас.

21' Давненько мы не видели "Зенит" в атаке, вот сейчас попытались хозяева побороться за мяч впереди, но Клаудиньо на фланге толкнул в спину Ларссона.

20' И ещё один опасный навес справа к воротам "Зенита", Крицюк ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча, и повезло, что дальше там свой игрок находился.

19' Ух, какой момент опасный у ворот "Зенита"! Подача с правого фланга на дальнюю штангу, Бергет скинул мяч в центр на набегавшего Кристиансена, который с лёта опасно пробивал, но получилось чуть выше перекладины!

18' Большими силами "Зенит" опустился на свою половину поля, ищут гости пути к воротам Крицюка, но пока вариантов у шведской команды не так много.

17' Владеют мячом футболисты "Зенита", Малком навешивал с правого фланга в штрафную площадь на Дзюбу, который на мяч выскочил, но даже бить не стал, потому как увидел поднятый арбитром флажок.

15' Теперь уже игроки "Мальмё" перебрались на половину поля соперника, но Ракип нарушил правила на Венделе. Никуда не торопится Крицюк, он будет мяч вводить в игру.

14' Пошли вперёд игроки "Зенита", Клаудиньо дождался подключение слева от Ракицкого, пробил украинский защитник в ближний угол, но получилось не очень сильно, в итоге Далин мяч поймал.

13' Опасная атака "Мальмё"! Бирманчевич слева отыграл между защитниками к линии штрафной площади, откуда опасно пробивал в дальний угол Колак! Недалеко от девятки получилось!

12' Длинная передача в штрафную площадь "Мальмё", Малком вырывался из-за спин защитников, но не успел до мяча добраться. Далин на выходе сыграл.

11' Продолжает "Зенит" мячом владеть. Не самый высокий темп встречи у нас пока, но и "Мальмё" не особо стремится нашу команду прессинговать.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Клаудиньо! 1:0!

Малком здорово подключился по левому флангу Дугласа, который прострелил в центр штрафной площади на Клаудиньо, и бразилец переправил мяч в дальний угол ворот "Мальмё"! Бразильский гол!

6' Футболисты "Мальмё" пошли вперёд, Бирманчевич от лицевой отыграл на Кристиансена, который опасно прострелил, и чуть-чуть Колак до мяча не добрался!

5' Хороший заброс направо на Кузяева, но пройти защитника Далер не смог. Кстати говоря, в случае потери мяча игроки "Зенита" сразу вступают в отбор. С хорошим желанием вышли сегодня питерцы.

4' Захватил преимущество петербургский клуб, хорошо ходит мяч у "Зенита" на чужой половине поля.

3' И вновь хорошая атака "Зенита", Дзюба получил мяч в штрафной площади, намеревался пробить по воротам, но успели его накрыть гости.

3' Активно начинает "Зенит"! Сутормин забежал по правому флангу, низом простреливал в штрафную площадь, Брорссон выбил мяч на угловой.

2' Сразу заработали угловой на первое минуте игроки "Зенита", пошла подача в штрафную площадь, но отбились пока гости.