Лига чемпионов 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Мальмё
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0.56
|Бирманчевич Велько
|4
|0.44
|Кристиансен Андерс
|2
|0.22
|Бергет Йо Инге
|1
|0.11
|Рикс Сёрен
|1
|0.11
|Левицки Оскар
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инносент Бонке
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Мальмё
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мальмё 5:1 Эребру Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Зенит - Мальмё
Исход игры
Зенит
92.5% (49)
Ничья
3.8% (2)
Мальмё
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (34)
Меньше
34.62% (18)
Обе команды забьют
Да
57.69% (30)
Нет
42.31% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
50.9% (27)
2:0 Зенит
22.6% (12)
3:0 Зенит
11.3% (6)
1:0 Зенит
5.7% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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