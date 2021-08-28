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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Мальмё

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колак Антонио-Мирко 5 0.56
Бирманчевич Велько 4 0.44
Кристиансен Андерс 2 0.22
Бергет Йо Инге 1 0.11
Рикс Сёрен 1 0.11
Левицки Оскар 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Инносент Бонке 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инносент Бонке 3 1
Ахмедходжич Анел 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Брорссон Франц 2 0
Мойсандер Никлас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Левицки Оскар 1 0
Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 0 0 0 0 0
 Мальмё 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мальмё 5:1 Эребру Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Зенит 92.5% (49)
    X 3.8% (2)
    Мальмё 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Мальмё
    1.60
    4.52
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Мальмё онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Мальмё

    Исход игры
    Зенит
    92.5% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Мальмё
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    50.9% (27)
    2:0 Зенит
    22.6% (12)
    3:0 Зенит
    11.3% (6)
    1:0 Зенит
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
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