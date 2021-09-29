Лига чемпионов 2021-2022
Аталанта
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Янг Бойз
17' Undefined phrase: football_event_Лаупер Сандро
65' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:0
68' ГолПессина Маттео
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
65'
68'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фройлер Ремо
|1
|0.5
|Госенс Робин
|1
|0.5
|Пессина Маттео
|1
|0.5
|Сапата Дуван
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамале Муми
|1
|0.5
|Сибачо Жордан
|1
|0.5
|Хефти Сильван
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Интер Милан 2:2 Аталанта Аталанта 2:1 Сассуоло Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта
Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Янг Бойз
Исход игры
Аталанта
86.1% (143)
Ничья
7.2% (12)
Янг Бойз
6.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
74.48% (108)
Меньше
25.52% (37)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
46.4% (77)
2:0 Аталанта
14.5% (24)
3:1 Аталанта
12.7% (21)
1:0 Аталанта
3.6% (6)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Янг Бойз
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:2 Аталанта
1.2% (2)
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