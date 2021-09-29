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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Янг Бойз
0'
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Лаупер Сандро
65' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:0
68' Гол
Пессина Маттео
88'
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
17
Сибачо
Жордан
Аталанта
3-4-2-1
Янг Бойз
4-3-2-1

Ход матча

11'
Меле Йоаким
Госенс Робин
 
17'
Лаупер Сандро
 
65'
 
Сьерро Венсан
66'
 
Ридер Фабиан
Элиа Мешак
66'
 
Канга Вилфрид
Сибачо Жордан
68'
Пессина Маттео
(Сапата Дуван)
1:0
69'
 
Мамбимби Феликс
Сьерро Венсан
75'
Муриэль Луис
Малиновский Руслан
 
75'
Пашалич Марио
Пессина Маттео
 
83'
 
Масейрас Кентен
Хефти Сильван
83'
 
Шпильман Марвин
Эбишер Мишель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фройлер Ремо 1 0.5
Госенс Робин 1 0.5
Пессина Маттео 1 0.5
Сапата Дуван 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамале Муми 1 0.5
Сибачо Жордан 1 0.5
Хефти Сильван 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Янг Бойз 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Интер Милан 2:2 Аталанта Аталанта 2:1 Сассуоло Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта
Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    87'
    Муриэль в борьбе с Али у радиуса штрафной площади оказался на газоне, Феликс Брых решил не давать свисток. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Меле в центре поля огрел по ногам Шпильмана. "Аталанта" грамотно подобным образом срывает быстрые атаки "Янг Бойз". 
  • Замена
    85'
    Последнюю замену провёл Давид Вагнер. Вместо Мишеля Эбишера на поле вышел Марвин Шпильман. 
  • Замена
    84'
    В составе "Янг Бойз" произошла замена. Вместо Сильвана Хефти на поле вышел Кентен Масейрас. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Демирал в центре поля нарушил правила против Канга. "Янг Бойз" не смог быстро разыграть стандарт. 
  • 82'
    Пошли у нас последние минуты матча, пока "Аталанта" совсем не даёт шансов "Янг Бойз" проявить себя впереди. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Али в центре поля огрел по ногам Муриэля. "Аталанта" конечно же не стала спешить при розыгрыше мяча. 
  • 80'
    Фройлер со стандарта покатил мяч к левому углу штрафной площади на Муриэля, Луис подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, получилось немного неточно. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Мартинс на своей половине поля нарушил правила против Сапаты. "Аталанта" тщательно готовится к стандарту. 
  • 78'
    Мамбимби выполнил передачу на ход Канга по правому флангу, Джимсити прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
  • 77'
    Де Рон из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Дзаппакосте по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • Замена
    76'
    Вторую подряд замену провёл Джан Пьеро Гасперини. Вместо Маттео Пессины на поле вышел Марио Пашалич. 
  • Замена
    75'
    В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Руслана Малиновского на поле вышел Луис Муриэль. 
  • Офсайд
    74'
    Из глубины поля Хефти выполнил заброс на ход Канга, форвард "Янг Бойз" оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Пессина перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Янг Бойз", правила были нарушены против Гарсии. 
  • 72'
    Дзаппакоста выполнил передачу на ход Сапате по левому флангу, Али накрыл Дувана и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    71'
    Угловой у ворот "Аталанты". Ридер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Муссо хорошо сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • Замена
    70'
    В составе "Янг Бойз" произошла замена. Вместо Венсана Сьерро на поле вышел Феликс Мамбимби. 
  • Описание гола
    69'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пессина!!! Малиновский и Меле по правому флангу разогнали атаку, Йоаким выполнил передачу на ход Сапате, Дуван при входе в штрафную площадь обыграл Лаупера и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Пессина оказался первым на мяче и в касание отправил его под перекладину. 
  • Судья
    68'
    Канга в центре поля огрел по ногам Джимсити, но Феликс Брых показал, что нужно продолжать игру, мяч остался у "Аталанты". 
  • Замена
    67'
    Вторую подряд замену провёл Давид Вагнер. Вместо Жордана Сибачо на поле вышел Вилфрид Канга. 
  • Замена
    66'
    В составе "Янг Бойз" произошла замена. Вместо Мешака Элиа на поле вышел Фабиан Ридер. 
  • Желтая карточка
    65'
    Полузащитник "Янг Бойз" Венсан Сьерро получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Аталанты" против Меле. 
  • 64'
    Всё сильнее и сильнее "Аталанта" поджимает "Янг Бойз" к своим воротам, но пока всё же забить гол у хозяев поля по-прежнему не получается. 
  • 63'
    Фройлер заигрался на левом фланге и в борьбе с Мартинсом Ремо потерял мяч. 
  • 62'
    Пессина с правого фланга выполнил передачу в центр радиуса вратарской, Малиновский подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Хефти. 
  • Опасный момент
    61'
    Сапата с правого угла штрафной площади выполнил перевод на левый угол штрафной, Дзаппакоста подработал мяч и неплохо пробил в правый угол ворот, фон Балльмоос спас свою команду в очень непростой ситуации. 
  • Судья
    60'
    Сапата теперь уже при смещении с правого фланга к штрафной площади в борьбе с соперником оказался на газоне, Феликс Брых вновь отказался давать свисток. 
  • Судья
    59'
    Пессина в борьбе с Али у штрафной площади "Янг Бойз" оказался на газоне, Феликс Брых показал, что нужно играть дальше. 
  • 58'
    Сибачо выиграл борьбу за мяч на половине поля "Аталанты", затем Жордан выполнил заброс на Элиа к левому углу вратарской, Муссо вовремя сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 57'
    Де Рон полез вперёд по правому флангу, в окружении нескольких соперником Мартен ожидаемо потерял мяч. 
  • 56'
    Малиновский с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Меле подработал мяч и затем скинул его немного назад на Толоя, Рафаэл в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, фон Балльмоос выловил его без особого труда. 
  • 55'
    В центре поля пока держит мяч "Аталанта", "Янг Бойз" продолжает играть в глубокой обороне и ждать своего шанса для контратаки. 
  • 54'
    Толой из центра поля выполнил заброс на ход Сапате по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Малиновский поскользнулся при смещении по левой половине поля и в итоге невольно подыграл себе рукой, Феликс Брых справедливо дал свисток в пользу "Янг Бойз". 
  • Угловой
    52'
    Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Али удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 51'
    Малиновский с левого фланга выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Али удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 50'
    Малиновский с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Али и улетел в аут. 
  • 49'
    Всё нормально с Мерихом Демиралом, поднялся центральный защитник "Аталанты" после паузы и показал, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    48'
    Досталось Демиралу в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Сибачо в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Демирала. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Аталанта" сейчас действительно добавить в атаке и забить быстрый гол после перерыва, чтобы уже не доводить концовку матча до совсем нервной. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на своём поле играет вничью с "Янг Бойз". Команда Джан Пьеро Гасперини конечно же смотрится интереснее, но пока клуб из Бергамо в основном уповает лишь на стандарты. Со стандарта один гол "Аталанта" уже как раз смогла забить, но гол был справедливо отменён из-за офсайда у Толоя. Будем надеяться, что во второй половине матча уже будет более весёлый футбол и мы увидим забитые мячи, которые никто не отменит. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Аталанты". Эбишер выполнил подачу к линии штрафной площади, Гарсия в касание пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Муссо. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к основному времени первого тайма добавил Феликс Брых. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Янг Бойз". Малиновский выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, уже во второй волне атаки Толой с левого угла штрафной площади выполнил отличную подачу к линии вратарской, Пессина остался совсем один, но Маттео из убойной позиции не смог попасть по мячу как следует. 
  • 43'
    В Бергамо сегодня приехало немало болельщиков "Янг Бойз", а поэтому швейцарский клуб также старается биться достойно. 
  • 42'
    Демирал из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Меле по правому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 41'
    Всё пока идёт к тому, что забитых голов по правилам мы не увидим в первом тайме. "Аталанта" пока не очень активно действует у ворот соперника. 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "Янг Бойз". Малиновский выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Джимсити в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Нгамале. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Толой в центре поля вновь огрел по ногам Нгамале, на этот раз Феликс Брых дал свисток в пользу "Янг Бойз". 
  • Судья
    38'
    Малиновский при смещении в центр на правом фланге налетел на Сьерро, Феликс Брых показал, что будет лишь аут в пользу "Аталанты". 
  • Фол, нарушение
    37'
    Сибачо в центре поля зацепил Пессину. "Аталанта" достаточно долго стала разыгрывать стандарты. 
  • 36'
    Меле с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Хефти вновь был хорош в обороне, в очередной раз Сильван вернул мяч своей команде. 
  • 35'
    Де Рон из центра поля выполнил передачу по центру к радиусу штрафной площади на ход Малиновскому, Руслан неплохо обыграл пару соперников, но затем он всё же далековато отпустил от себя мяч, этим и воспользовался Хефти. 
  • 34'
    Сибачо выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Нгамале, Демирал очень хорошо накрыл Муми и перехватил мяч. 
  • 33'
    Фройлер с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Сапату, Али головой выбил мяч на левую половину поля, но при этом подбор был за Меле, Йоаким пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Судья
    32'
    Нгамале попытался убежать в атаку по левому флангу, в борьбе с Толоем Муми оказался на газоне, Феликс Брых показал, что нужно продолжать игру. 
  • 31'
    Дзаппакоста вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, на этот раз Гарсия уже грамотно сыграл в отборе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Гарсия на правом фланге нарушил правила против Дзаппакосты. На этот раз уже "Аталанта" не стала спешить с розыгрышем мяча. 
  • Опасный момент
    29'
    Мартинс разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Элиа набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Нгамале в центре поля нарушил правила против Толоя. Игроки "Аталанты" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 27'
    Болельщики "Аталанты" активно гонят свою команду вперёд, очень они хотят увидеть забитый гол ещё в первом тайме. 
  • 26'
    Дзаппакоста попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Гарсия накрыл Давиде и выбил мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Хефти из центра поля выполни заброс на ход Элиа по правому флангу, Меле встал точно перед соперником и в итоге получил мячом оп лицу. 
  • 24'
    Демирал из центра поля выполнил передачу по центру к радиусу штрафной площади, Пессина в борьбе с Эбишером не смог зацепиться за мяч. 
  • 23'
    Теперь уже Дзаппакоста из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Сапата в борьбе с соперником на этот раз не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию. 
  • Угловой
    22'
    Малиновский с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Сапата в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 21'
    Меле из аута на левом фланге удачно вбросил мяч на ход Сапате, Дуван вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, Эбишер вернулся назад и без риска выбил мяч на угловой. 
  • 20'
    Продолжает "Аталанта" уверенно контролировать мяч в центре поля, пока "Янг Бойз" полностью перешёл на игру от обороны. 
  • Видеоповтор
    19'
    Так и произошло, судьи из комнаты VAR подтвердили, что Толой в момент подачи был в офсайде. "Аталанта" обойдётся без быстрого гола сегодня. 
  • Судья
    18'
    На повторе хорошо видно, что в момент подачи Толой забрался в офсайд. Феликс Брых слушает судей из комнаты VAR, но этот гол конечно же отменят. 
  • Офсайд
    17'
    Малиновский со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Толой удачно набежал на мяч и выполнил прострел в центр по линии, Лаупер сыграл уже неудачно при попытке прервать передачу и в итоге срезал мяч в свои ворота. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Хефти на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Меле. "Аталанта" заработала неплохой стандарт. 
  • 15'
    Фройлер с левого фланга выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской на Дзаппакосту, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 14'
    Меле прошёл вперёд по левому флангу и от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Янг Бойз", а затем полетел в руки фон Балльмооса. 
  • Замена
    13'
    В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Робина Госенса на поле вышел Йоаким Меле. 
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот "Аталанты". Эбишер выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгамале выиграл борьбу за мяч и пробил по воротам, но попытка вышла неудачной. 
  • 11'
    Быстро врачи "Аталанты" подтвердили, что Госенс не сможет продолжить игру, в составе итальянской команды срочно готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Госенс в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади практически на ровном месте неудачно поставил ногу и получил серьёзное повреждение. Вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    9'
    Малиновский с правой половины поля выполнил передачу в центр в радиус штрафной площади, Сапата зацепился за мяч и затем сместился на левый угол штрафной площади, оттуда Дуван пробил в ближний угол ворот, фон Балльмоос отбил мяч на своего партнёра по команде, а Али уже выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 8'
    В среднем темпе пока у нас действуют "Аталанта" и "Янг Бойз", видно, что клуб из Бергамо не до конца понимает, что ждать от швейцарской команды. 
  • 7'
    Элиа теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с несколькими соперниками Мешак потерял мяч. 
  • 6'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Элиа по правому флангу, Джимсити вновь хорошо сыграл в обороне и не дал сопернику зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Толой с правой половины поля выполнил заброс в штрафную площадь, мяч задел игрока "Янг Бойз" и затем полетел в руки фон Болльмоосу. 
  • 4'
    Из центра поля последовала опасная передача на ход Сибачо по правой половине поля, Джимсити совершил удачный рывок назад и в подкате выбил мяч на Демирала. 
  • 3'
    Малиновский попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но в последний момент Руслана накрыл Эбишер, который выбил мяч у него из-под ног. 
  • Судья
    2'
    Сапата в борьбе с Хефти на левом фланге у штрафной площади "Янг Бойз" оказался на газоне, Феликс Брых показал, что нужно играть дальше. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аталанта 1:0 Янг Бойз онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Янг Бойз

Исход игры
Аталанта
86.1% (143)
Ничья
7.2% (12)
Янг Бойз
6.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
74.48% (108)
Меньше
25.52% (37)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
46.4% (77)
2:0 Аталанта
14.5% (24)
3:1 Аталанта
12.7% (21)
1:0 Аталанта
3.6% (6)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Янг Бойз
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:2 Аталанта
1.2% (2)
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