Демирал в центре поля нарушил правила против Канга. "Янг Бойз" не смог быстро разыграть стандарт.

Муриэль в борьбе с Али у радиуса штрафной площади оказался на газоне, Феликс Брых решил не давать свисток.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Аталанта" сейчас действительно добавить в атаке и забить быстрый гол после перерыва, чтобы уже не доводить концовку матча до совсем нервной.

Сибачо в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Демирала.

Досталось Демиралу в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре.

Всё нормально с Мерихом Демиралом, поднялся центральный защитник "Аталанты" после паузы и показал, что он готов продолжать матч.

Малиновский с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Али и улетел в аут.

Малиновский с левого фланга выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Али удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Али удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Малиновский поскользнулся при смещении по левой половине поля и в итоге невольно подыграл себе рукой, Феликс Брых справедливо дал свисток в пользу "Янг Бойз".

Толой из центра поля выполнил заброс на ход Сапате по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

В центре поля пока держит мяч "Аталанта", "Янг Бойз" продолжает играть в глубокой обороне и ждать своего шанса для контратаки.

Малиновский с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Меле подработал мяч и затем скинул его немного назад на Толоя, Рафаэл в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, фон Балльмоос выловил его без особого труда.

Сибачо выиграл борьбу за мяч на половине поля "Аталанты", затем Жордан выполнил заброс на Элиа к левому углу вратарской, Муссо вовремя сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Пессина в борьбе с Али у штрафной площади "Янг Бойз" оказался на газоне, Феликс Брых показал, что нужно играть дальше.

Сапата теперь уже при смещении с правого фланга к штрафной площади в борьбе с соперником оказался на газоне, Феликс Брых вновь отказался давать свисток.

Сапата с правого угла штрафной площади выполнил перевод на левый угол штрафной, Дзаппакоста подработал мяч и неплохо пробил в правый угол ворот, фон Балльмоос спас свою команду в очень непростой ситуации.

Пессина с правого фланга выполнил передачу в центр радиуса вратарской, Малиновский подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Хефти.

Фройлер заигрался на левом фланге и в борьбе с Мартинсом Ремо потерял мяч.

Всё сильнее и сильнее "Аталанта" поджимает "Янг Бойз" к своим воротам, но пока всё же забить гол у хозяев поля по-прежнему не получается.

Полузащитник "Янг Бойз" Венсан Сьерро получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Аталанты" против Меле.

Канга в центре поля огрел по ногам Джимсити, но Феликс Брых показал, что нужно продолжать игру, мяч остался у "Аталанты".

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пессина!!! Малиновский и Меле по правому флангу разогнали атаку, Йоаким выполнил передачу на ход Сапате, Дуван при входе в штрафную площадь обыграл Лаупера и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Пессина оказался первым на мяче и в касание отправил его под перекладину.

Угловой у ворот "Аталанты". Ридер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Муссо хорошо сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

Дзаппакоста выполнил передачу на ход Сапате по левому флангу, Али накрыл Дувана и выбил мяч в аут.

Пессина перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Янг Бойз", правила были нарушены против Гарсии.

Из глубины поля Хефти выполнил заброс на ход Канга, форвард "Янг Бойз" оказался в офсайде.

Де Рон из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Дзаппакосте по левому флангу, мяч улетел в аут.

Мамбимби выполнил передачу на ход Канга по правому флангу, Джимсити прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

Мартинс на своей половине поля нарушил правила против Сапаты. "Аталанта" тщательно готовится к стандарту.

Фройлер со стандарта покатил мяч к левому углу штрафной площади на Муриэля, Луис подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, получилось немного неточно.

Али в центре поля огрел по ногам Муриэля. "Аталанта" конечно же не стала спешить при розыгрыше мяча.

Пошли у нас последние минуты матча, пока "Аталанта" совсем не даёт шансов "Янг Бойз" проявить себя впереди.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на своём поле играет вничью с "Янг Бойз". Команда Джан Пьеро Гасперини конечно же смотрится интереснее, но пока клуб из Бергамо в основном уповает лишь на стандарты. Со стандарта один гол "Аталанта" уже как раз смогла забить, но гол был справедливо отменён из-за офсайда у Толоя. Будем надеяться, что во второй половине матча уже будет более весёлый футбол и мы увидим забитые мячи, которые никто не отменит.

45' Угловой у ворот "Аталанты". Эбишер выполнил подачу к линии штрафной площади, Гарсия в касание пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Муссо.

45' Одну минуту к основному времени первого тайма добавил Феликс Брых.

44' Угловой у ворот "Янг Бойз". Малиновский выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, уже во второй волне атаки Толой с левого угла штрафной площади выполнил отличную подачу к линии вратарской, Пессина остался совсем один, но Маттео из убойной позиции не смог попасть по мячу как следует.

43' В Бергамо сегодня приехало немало болельщиков "Янг Бойз", а поэтому швейцарский клуб также старается биться достойно.

42' Демирал из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Меле по правому флангу, мяч улетел в аут.

41' Всё пока идёт к тому, что забитых голов по правилам мы не увидим в первом тайме. "Аталанта" пока не очень активно действует у ворот соперника.

40' Угловой у ворот "Янг Бойз". Малиновский выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Джимсити в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Нгамале.

39' Толой в центре поля вновь огрел по ногам Нгамале, на этот раз Феликс Брых дал свисток в пользу "Янг Бойз".

38' Малиновский при смещении в центр на правом фланге налетел на Сьерро, Феликс Брых показал, что будет лишь аут в пользу "Аталанты".

37' Сибачо в центре поля зацепил Пессину. "Аталанта" достаточно долго стала разыгрывать стандарты.

36' Меле с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Хефти вновь был хорош в обороне, в очередной раз Сильван вернул мяч своей команде.

35' Де Рон из центра поля выполнил передачу по центру к радиусу штрафной площади на ход Малиновскому, Руслан неплохо обыграл пару соперников, но затем он всё же далековато отпустил от себя мяч, этим и воспользовался Хефти.

34' Сибачо выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Нгамале, Демирал очень хорошо накрыл Муми и перехватил мяч.

33' Фройлер с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Сапату, Али головой выбил мяч на левую половину поля, но при этом подбор был за Меле, Йоаким пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

32' Нгамале попытался убежать в атаку по левому флангу, в борьбе с Толоем Муми оказался на газоне, Феликс Брых показал, что нужно продолжать игру.

31' Дзаппакоста вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, на этот раз Гарсия уже грамотно сыграл в отборе и перехватил мяч.

30' Гарсия на правом фланге нарушил правила против Дзаппакосты. На этот раз уже "Аталанта" не стала спешить с розыгрышем мяча.

29' Мартинс разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Элиа набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Нгамале в центре поля нарушил правила против Толоя. Игроки "Аталанты" довольно быстро разыграли стандарт.

27' Болельщики "Аталанты" активно гонят свою команду вперёд, очень они хотят увидеть забитый гол ещё в первом тайме.

26' Дзаппакоста попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Гарсия накрыл Давиде и выбил мяч в аут.

25' Хефти из центра поля выполни заброс на ход Элиа по правому флангу, Меле встал точно перед соперником и в итоге получил мячом оп лицу.

24' Демирал из центра поля выполнил передачу по центру к радиусу штрафной площади, Пессина в борьбе с Эбишером не смог зацепиться за мяч.

23' Теперь уже Дзаппакоста из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Сапата в борьбе с соперником на этот раз не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию.

22' Малиновский с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Сапата в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

21' Меле из аута на левом фланге удачно вбросил мяч на ход Сапате, Дуван вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, Эбишер вернулся назад и без риска выбил мяч на угловой.

20' Продолжает "Аталанта" уверенно контролировать мяч в центре поля, пока "Янг Бойз" полностью перешёл на игру от обороны.

19' Так и произошло, судьи из комнаты VAR подтвердили, что Толой в момент подачи был в офсайде. "Аталанта" обойдётся без быстрого гола сегодня.

18' На повторе хорошо видно, что в момент подачи Толой забрался в офсайд. Феликс Брых слушает судей из комнаты VAR, но этот гол конечно же отменят.

17' Малиновский со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Толой удачно набежал на мяч и выполнил прострел в центр по линии, Лаупер сыграл уже неудачно при попытке прервать передачу и в итоге срезал мяч в свои ворота.

16' Хефти на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Меле. "Аталанта" заработала неплохой стандарт.

15' Фройлер с левого фланга выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской на Дзаппакосту, мяч ушёл за лицевую линию поля.

14' Меле прошёл вперёд по левому флангу и от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Янг Бойз", а затем полетел в руки фон Балльмооса.

13' В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Робина Госенса на поле вышел Йоаким Меле.

12' Угловой у ворот "Аталанты". Эбишер выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгамале выиграл борьбу за мяч и пробил по воротам, но попытка вышла неудачной.

11' Быстро врачи "Аталанты" подтвердили, что Госенс не сможет продолжить игру, в составе итальянской команды срочно готовится замена.

10' Госенс в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади практически на ровном месте неудачно поставил ногу и получил серьёзное повреждение. Вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре.

9' Малиновский с правой половины поля выполнил передачу в центр в радиус штрафной площади, Сапата зацепился за мяч и затем сместился на левый угол штрафной площади, оттуда Дуван пробил в ближний угол ворот, фон Балльмоос отбил мяч на своего партнёра по команде, а Али уже выбил мяч подальше от своих ворот.

8' В среднем темпе пока у нас действуют "Аталанта" и "Янг Бойз", видно, что клуб из Бергамо не до конца понимает, что ждать от швейцарской команды.

7' Элиа теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с несколькими соперниками Мешак потерял мяч.

6' Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Элиа по правому флангу, Джимсити вновь хорошо сыграл в обороне и не дал сопернику зацепиться за мяч.

5' Толой с правой половины поля выполнил заброс в штрафную площадь, мяч задел игрока "Янг Бойз" и затем полетел в руки фон Болльмоосу.

4' Из центра поля последовала опасная передача на ход Сибачо по правой половине поля, Джимсити совершил удачный рывок назад и в подкате выбил мяч на Демирала.

3' Малиновский попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но в последний момент Руслана накрыл Эбишер, который выбил мяч у него из-под ног.