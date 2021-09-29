Лига чемпионов 2021-2022
Вольфсбург
Позже
Стадион: Фольксваген-Арена
Севилья
19
Мбабу
Кевин
20
Баку
Ридле
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|1 (1)
|1
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брукс Джон
|1
|1
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Делани Томас
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Севилья
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Лилль 0:0 Вольфсбург Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург
Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Герта 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Бохум Пройссен Мюнстер 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Монако Лион 4:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:3 Ганза Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Майнц РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2Севилья 2:0 Эспаньол Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург - Севилья
Исход игры
Вольфсбург
21.4% (34)
Ничья
49.7% (79)
Севилья
28.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (56)
Меньше
61.11% (88)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (65)
1:2 Севилья
17% (27)
2:1 Вольфсбург
13.8% (22)
1:0 Вольфсбург
5% (8)
0:1 Севилья
5% (8)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Севилья
1.9% (3)
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