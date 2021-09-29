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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
 
Позже

Стадион:
Севилья
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
28
Лукебакио
Доди
11
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
24
Гомес
Алехандро
7
Сусо
Хесус
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
Вольфсбург
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 1 (1) 1

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брукс Джон 1 1
Ван Боммел Марк 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Делани Томас 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 0 0 0 0 0 0
 Севилья 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Лилль 0:0 Вольфсбург Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург
Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Герта 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Бохум Пройссен Мюнстер 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Монако Лион 4:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:3 Ганза Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Майнц РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Севилья 2:0 Эспаньол Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лилль Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 30 минут.

    Главный судья: Кабаков Георгий

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 161
    Вольфсбург 21.1% (34)
    X 49.7% (80)
    Севилья 29.2% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Севилья
    3.28
    3.13
    2.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Вольфсбург - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Вольфсбург - Севилья

    Исход игры
    Вольфсбург
    21.4% (34)
    Ничья
    49.7% (79)
    Севилья
    28.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (56)
    Меньше
    61.11% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    84.03% (121)
    Нет
    15.97% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (65)
    1:2 Севилья
    17% (27)
    2:1 Вольфсбург
    13.8% (22)
    1:0 Вольфсбург
    5% (8)
    0:1 Севилья
    5% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (4)
    0:2 Севилья
    1.9% (3)
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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