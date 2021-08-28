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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 1 (1) 1

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брукс Джон 1 1
Ван Боммел Марк 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Делани Томас 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 0 0 0 0 0 0
 Севилья 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Лилль 0:0 Вольфсбург Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург
Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Герта 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Бохум Пройссен Мюнстер 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Монако Лион 4:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:3 Ганза Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Майнц РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Севилья 2:0 Эспаньол Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лилль Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вольфсбург 31.9% (15)
    X 42.6% (20)
    Севилья 25.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Севилья
    2.90
    3.40
    2.70
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Вольфсбург - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Вольфсбург - Севилья

    Исход игры
    Вольфсбург
    30.4% (14)
    Ничья
    43.5% (20)
    Севилья
    26.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (19)
    2:1 Вольфсбург
    26.1% (12)
    1:2 Севилья
    19.6% (9)
    1:0 Вольфсбург
    4.3% (2)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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