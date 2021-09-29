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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
2
Линделоф
Виктор
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
15
Данджума
Арно
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вильярреал

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 1 1
Фернандеш Бруну 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тригерос Мануэль 1 1
Данджума Арно 1 1
Морено Херард 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Варан Рафаэль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 1
Капу Этьен 1 0
Морено Херард 1 0
Пино Йереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 100% (1) 0 0 0 0 0
 Вильярреал 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Реал Мадрид 0:0 Вильярреал Вильярреал 4:1 Эльче Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта
Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Цвайер Феликс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 180
    Манчестер Юнайтед 86.7% (156)
    X 10.6% (19)
    Вильярреал 2.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вильярреал
    1.55
    4.70
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вильярреал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    86.7% (163)
    Ничья
    10.6% (20)
    Вильярреал
    2.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.69% (88)
    Меньше
    39.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    64.83% (94)
    Нет
    35.17% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    37.8% (71)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    12.8% (24)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    9.6% (18)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (9)
    0:0 Ничья
    2.7% (5)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    1.6% (3)
    1:2 Вильярреал
    1.1% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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