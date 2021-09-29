Лига чемпионов 2021-2022
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Вильярреал
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
25
Санчо
Джедон
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|1
|1
|Фернандеш Бруну
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тригерос Мануэль
|1
|1
|Данджума Арно
|1
|1
|Морено Херард
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Варан Рафаэль
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коклен Франсис
|1
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Вильярреал
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7Реал Мадрид 0:0 Вильярреал Вильярреал 4:1 Эльче Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта
Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Исход игры
Манчестер Юнайтед
86.7% (163)
Ничья
10.6% (20)
Вильярреал
2.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.69% (88)
Меньше
39.31% (57)
Обе команды забьют
Да
64.83% (94)
Нет
35.17% (51)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
37.8% (71)
1:0 Манчестер Юнайтед
12.8% (24)
2:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (18)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.3% (10)
1:1 Ничья
4.8% (9)
0:0 Ничья
2.7% (5)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.6% (3)
1:2 Вильярреал
1.1% (2)
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