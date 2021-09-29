Лига чемпионов 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Челси
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
16
Менди
Эдуар
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Ювентус
Челси
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Сандро
|1
|1
|Мората Альваро
|1
|1
|Дибала Пауло
|1 (1)
|1
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Челси Последние 20 матчей: +14 =2 -4Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Зенит
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Прогнозы на матч Ювентус - Челси
Исход игры
Ювентус
17.8% (33)
Ничья
29.7% (55)
Челси
52.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (65)
Меньше
55.17% (80)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:2 Челси
24.9% (46)
1:1 Ничья
24.3% (45)
0:1 Челси
11.9% (22)
1:0 Ювентус
4.3% (8)
2:1 Ювентус
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.7% (5)
1:3 Челси
1.6% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!