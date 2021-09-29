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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
20
Бернардески
Федерико
22
Кьеза
Федерико
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
Ювентус
4-4-2
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Челси

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Сандро 1 1
Мората Альваро 1 1
Дибала Пауло 1 (1) 1
Бентанкур Родриго 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лихт Маттайс 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
 Челси 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Челси Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Мальмё 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 30 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 180
    Ювентус 17.8% (32)
    X 30% (54)
    Челси 52.2% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Челси
    3.68
    3.25
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Челси

    Исход игры
    Ювентус
    17.8% (33)
    Ничья
    29.7% (55)
    Челси
    52.4% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (65)
    Меньше
    55.17% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    75.17% (109)
    Нет
    24.83% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    24.9% (46)
    1:1 Ничья
    24.3% (45)
    0:1 Челси
    11.9% (22)
    1:0 Ювентус
    4.3% (8)
    2:1 Ювентус
    3.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (5)
    1:3 Челси
    1.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
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