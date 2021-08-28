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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Ювентус
Челси

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Сандро 1 1
Мората Альваро 1 1
Дибала Пауло 1 (1) 1
Бентанкур Родриго 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лихт Маттайс 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
 Челси 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Челси Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ювентус 25.5% (12)
    X 34% (16)
    Челси 40.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Челси
    4.33
    3.70
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Челси

    Исход игры
    Ювентус
    25.5% (12)
    Ничья
    34% (16)
    Челси
    40.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    31.9% (15)
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:0 Ювентус
    10.6% (5)
    2:1 Ювентус
    10.6% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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