Лига чемпионов 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Челси
История личных встреч
Ювентус
Челси
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Сандро
|1
|1
|Мората Альваро
|1
|1
|Дибала Пауло
|1 (1)
|1
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Челси Последние 20 матчей: +14 =2 -4Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Ювентус - Челси
Исход игры
Ювентус
25.5% (12)
Ничья
34% (16)
Челси
40.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
86.36% (38)
Нет
13.64% (6)
Популярный счёт
1:2 Челси
31.9% (15)
1:1 Ничья
31.9% (15)
1:0 Ювентус
10.6% (5)
2:1 Ювентус
10.6% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!