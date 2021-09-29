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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
 
Позже

Стадион:
Барселона
99
Влаходимос
Одиссей
5
Вертонген
Ян
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
4
Лукас
VI
22
Лазаро
Валентино
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
15
Яремчук
Роман
27
Силва
Рафа
9
Нуньес
Дарвин
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
24
Гарсия
Эрик
3
Пике
Херард
4
Араухо
Рональд
2
Дест
Серджино
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
20
Роберто
Серхи
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
Бенфика
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Барселона

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Яремчук Роман 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 1 0

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Динамо Киев 0:0 Бенфика Санта-Клара 0:5 Бенфика
Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л
Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Барселона 3:0 Леванте Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария
Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Киев Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бенфика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Барселона Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бенфика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
5. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
2. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
3. Милан Кесси Франк 1 1
4. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 184
    Бенфика 21.2% (39)
    X 34.8% (64)
    Барселона 44% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Барселона
    3.17
    3.61
    2.41
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Бенфика - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Бенфика - Барселона

    Исход игры
    Бенфика
    21.7% (41)
    Ничья
    34.4% (65)
    Барселона
    43.9% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (85)
    Меньше
    41.38% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    88.28% (128)
    Нет
    11.72% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.3% (44)
    1:2 Барселона
    22.8% (43)
    2:1 Бенфика
    12.7% (24)
    2:2 Ничья
    4.8% (9)
    1:0 Бенфика
    3.2% (6)
    0:1 Барселона
    2.1% (4)
    1:3 Барселона
    2.1% (4)
    0:2 Барселона
    2.1% (4)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
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