Лига чемпионов 2021-2022
Бенфика
Позже
Стадион: Эштадиу да Луш
Барселона
4
Лукас
VI
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
24
Гарсия
Эрик
16
Педри
17
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Лукас VIЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
11 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Барселона
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|1
|0
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =4 -1Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Динамо Киев 0:0 Бенфика Санта-Клара 0:5 Бенфика
Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л
Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4Барселона 3:0 Леванте Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария
Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Бенфика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|2.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|3.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика - Барселона
Исход игры
Бенфика
21.7% (41)
Ничья
34.4% (65)
Барселона
43.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (85)
Меньше
41.38% (60)
Обе команды забьют
Да
88.28% (128)
Нет
11.72% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.3% (44)
1:2 Барселона
22.8% (43)
2:1 Бенфика
12.7% (24)
2:2 Ничья
4.8% (9)
1:0 Бенфика
3.2% (6)
0:1 Барселона
2.1% (4)
1:3 Барселона
2.1% (4)
0:2 Барселона
2.1% (4)
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