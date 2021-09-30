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Кубок Либертадорес 2021

2021
Барселона Гуаякиль
0:1
Первый тайм: 22'
Фламенго
0'
1' Желтая карточка
Перейра Андреас
0:1
18' Гол
Энрике Бруно
22'
Барселона Гуаякиль
Фламенго

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Фламенго

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:2
КЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсес Карлос 3 0.25
Диас Дамиан 2 0.17
Adonis Preciado 2 0.17
Кортес Габриэль 2 (2) 0.17
Gonzalo Mastriani 1 0.08
Пинеда Марио 1 0.08
Leandro Martinez I 1 0.08
Jonathan Perlaza 1 0.08
Carlos Montano 1 0.08
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 10 (4) 0.83
Энрике Бруно 5 0.42
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.33
Виллиан Арао 3 0.25
Витиньо Виктор 3 0.25
Педро Гильерме 2 0.17
Кайо Родриго 1 0.08
Энрике Густаво 1 0.08
Michael 3 1 0.08

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pinatares 5 0
Leandro Martinez I 3 1
Nixon Molina 2 1
Пинеда Марио 3 0
Byron Castillo 3 0
Кортес Габриэль 2 0
Гарсес Карлос 2 0
Williams Riveros III 2 0
Диас Дамиан 1 0
Ойола Матиас 1 0
Леон Луис 1 0
Victor Mendoza 1 0
Jonathan Perlaza 1 0
Michael Carcelen 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Густаво 4 0
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Виллиан Арао 1 1
Луис Филипе 2 0
Кайо Родриго 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Лео Перейра 0 1
Исла Маурисио 1 0
Алвес Диего 1 0
Рибейро Эвертон 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Перейра Андреас 1 0
Joao Gomes 1 0
Виана Бруно 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Hugo Moura 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона Гуаякиль 7.14% (1) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 42.86% (6) 21.43% (3)
 Фламенго 6.9% (2) 17.24% (5) 27.59% (8) 6.9% (2) 6.9% (2) 34.48% (10)

Предыдущие игры

Барселона Гуаякиль Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:2 Депортиво Куэнка Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0:2 ЛДУ Кито
Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:1 Гуаякиль Сити Текнико Университарио 1:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:0 Манта Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:0 Макара Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:1 Эмелек Универсидад Католика 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:1 Сантос Барселона Гуаякиль 4:0 Ольмедо Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Nueve de Octubre 0:1 Барселона Гуаякиль Стронгест 2:0 Барселона Гуаякиль
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Америка Минейро 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио
Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
4 Палмейрас Сан-Паулу
0 Ривер Плейт
4 Атлетико Минейро
2 Олимпия Асунсьон
9 Фламенго
3 Флуминенсе
3 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Атлетико Минейро
2 Фламенго
0 Барселона Гуаякиль
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 4 0
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 1 0
3. Флуминенсе Fred II 7 3 0
4. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
5. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Фламенго
3.68
3.86
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барселона Гуаякиль 0:1 Фламенго онлайн




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