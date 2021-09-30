Кубок Либертадорес 2021
Барселона Гуаякиль
0:2
Конец матча
Фламенго
1' Желтая карточкаПерейра Андреас
0:1
18' ГолЭнрике Бруно
49' Желтая карточкаЛеон Луис
0:2
50' ГолЭнрике Бруно
67' Желтая карточкаВиллиан Арао
70' Желтая карточкаBruno Pinatares
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
-
18 Ойола МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
18'
0:1
49'
50'
0:2
67'
70'
История личных встреч
Барселона Гуаякиль
Фламенго
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсес Карлос
|3
|0.25
|Диас Дамиан
|2
|0.17
|Adonis Preciado
|2
|0.17
|Кортес Габриэль
|2 (2)
|0.17
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.08
|Пинеда Марио
|1
|0.08
|Leandro Martinez I
|1
|0.08
|Jonathan Perlaza
|1
|0.08
|Carlos Montano
|1
|0.08
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|10 (4)
|0.83
|Энрике Бруно
|6
|0.5
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.33
|Виллиан Арао
|3
|0.25
|Витиньо Виктор
|3
|0.25
|Педро Гильерме
|2
|0.17
|Кайо Родриго
|1
|0.08
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|Michael 3
|1
|0.08
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pinatares
|6
|0
|Leandro Martinez I
|3
|1
|Nixon Molina
|2
|1
|Пинеда Марио
|3
|0
|Byron Castillo
|3
|0
|Кортес Габриэль
|2
|0
|Гарсес Карлос
|2
|0
|Леон Луис
|2
|0
|Williams Riveros III
|2
|0
|Диас Дамиан
|1
|0
|Ойола Матиас
|1
|0
|Victor Mendoza
|1
|0
|Jonathan Perlaza
|1
|0
|Michael Carcelen
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Густаво
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Кайо Родриго
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Лео Перейра
|0
|1
|Исла Маурисио
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Joao Gomes
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона Гуаякиль
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|42.86% (6)
|21.43% (3)
|Фламенго
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|6.45% (2)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Барселона Гуаякиль Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:2 Депортиво Куэнка Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0:2 ЛДУ Кито
Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:1 Гуаякиль Сити Текнико Университарио 1:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:0 Манта Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:0 Макара Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:1 Эмелек Универсидад Католика 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:1 Сантос Барселона Гуаякиль 4:0 Ольмедо Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Nueve de Octubre 0:1 Барселона Гуаякиль Стронгест 2:0 Барселона Гуаякиль
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =2 -2Америка Минейро 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио
Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|4
|0
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|1
|0
|3.
|Флуминенсе
|Fred II
|7
|3
|0
|4.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|6
|0
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|6
|0
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|3.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|4.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1