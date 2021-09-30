Пабедит лестер
Отабек махмадисоев #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|3
|1
|Юранович Йосип
|1
|0.33
|Кастрати Лирим
|1
|0.33
|Навроцкий Майк
|0
|0
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|1
|1
|Перес Айосе
|1
|1
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Роуз Линдси
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Вестергор Янник
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Лестер
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1