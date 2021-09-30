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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Легия
 
Позже

Стадион:
Лестер
31
Мишта
Цезарий
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
99
Слиш
Бартош
14
Харатин
Игорь
8
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
23
Вестергор
Янник
27
Кастань
Тимоти
42
Сумаре
Бубакари
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
29
Дака
Пэтсон
Легия
3-5-1-1
Лестер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 3 1
Юранович Йосип 1 0.33
Кастрати Лирим 1 0.33
Навроцкий Майк 0 0
Лопеш Рафаэл 0 0
Младенович Филип 0 0
Мучи Эрнест 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 1 1
Перес Айосе 1 1
Ихеаначо Келечи 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Маттиас 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Роуз Линдси 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Младенович Филип 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Лима Лукас II 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Вестергор Янник 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Сумаре Бубакари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Лестер 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Легия 2:3 Ракув Вигры Сувалки 1:3 Легия Легия 3:1 Гурник Ленчна Спартак Москва 0:1 Легия
Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе
Лестер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лестер 2:2 Бёрнли Миллуолл 0:2 Лестер Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи
Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Легия" - "Лестер". Работать для вас будет Константин Лицин. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось считанные секунды.



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Прогнозы на матч Легия - Лестер

Исход игры
Легия
3.9% (6)
Ничья
13.8% (21)
Лестер
82.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (85)
Меньше
41.38% (60)
Обе команды забьют
Да
68.97% (100)
Нет
31.03% (45)
Популярный счёт
1:2 Лестер
48% (73)
0:1 Лестер
14.5% (22)
1:1 Ничья
11.2% (17)
0:2 Лестер
11.2% (17)
1:3 Лестер
4.6% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:0 Легия
1.3% (2)
2:1 Легия
1.3% (2)
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