Лига Европы 2021-2022
Легия
Позже
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|3
|1
|Юранович Йосип
|1
|0.33
|Кастрати Лирим
|1
|0.33
|Навроцкий Майк
|0
|0
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|1
|1
|Перес Айосе
|1
|1
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Роуз Линдси
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Вестергор Янник
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Лестер
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Легия 2:3 Ракув Вигры Сувалки 1:3 Легия Легия 3:1 Гурник Ленчна Спартак Москва 0:1 Легия
Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе
Лестер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лестер 2:2 Бёрнли Миллуолл 0:2 Лестер Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи
Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Легия - Лестер
Исход игры
Легия
7.4% (4)
Ничья
14.8% (8)
Лестер
77.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
1:2 Лестер
53.7% (29)
1:1 Ничья
13% (7)
0:1 Лестер
11.1% (6)
0:2 Лестер
7.4% (4)
1:3 Лестер
5.6% (3)
2:1 Легия
3.7% (2)
1:0 Легия
3.7% (2)
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