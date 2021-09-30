Лига Европы 2021-2022
Фенербахче
0:3
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Олимпиакос
0:1
6' ГолСоарес Франсиско
38' Желтая карточкаРябчук Олег
42' Желтая карточкаВаленсия Эннер
42' Желтая карточкаСиссе Пап Абу
45' Желтая карточкаБа Уссейну
0:2
62' ГолМасурас Гиоргос
0:3
68' ГолМасурас Гиоргос
73' Желтая карточкаЗайц Миха
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
6'
38'
42'
42'
45'
46'
62'
68'
0:3
73'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Фенербахче
Олимпиакос
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|3
|0.75
|Озил Месут
|1
|0.25
|Гюмюшкая Мухаммед
|1
|0.25
|Шанлитюрк Фатих
|1
|0.25
|Сангаре Назим
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|2
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.5
|Камара Мохамед III
|1
|0.25
|Соарес Франсиско
|1
|0.25
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.25
|Оньекуру Генри
|1
|0.25
|Рябчук Олег
|1
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азиз Сердар
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Олимпиакос
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =4 -2Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гиресунспор Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3Астерас 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен
Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Фенербахче 0:3 Олимпиакос
Исход игры
Фенербахче
68% (100)
Ничья
27.9% (41)
Олимпиакос
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (69)
Меньше
52.08% (75)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
42.2% (62)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Фенербахче
17.7% (26)
2:0 Фенербахче
6.1% (9)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Олимпиакос
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Олимпиакос
1.4% (2)
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