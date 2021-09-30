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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:3
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
6' Гол
Соарес Франсиско
38' Желтая карточка
Рябчук Олег
42' Желтая карточка
Валенсия Эннер
42' Желтая карточка
Сиссе Пап Абу
45' Желтая карточка
Ба Уссейну
0:2
62' Гол
Масурас Гиоргос
0:3
68' Гол
Масурас Гиоргос
73' Желтая карточка
Зайц Миха
90'+5
1
Байиндыр
Алтай
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
14
Пелкас
Димитрис
1
Вацлик
Томаш
24
Ба
Уссейну
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
4
Камара
Мохамед
III
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
29
Соарес
Франсиско
Фенербахче
3-4-3
Олимпиакос
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Олимпиакос

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
3:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 3 0.75
Озил Месут 1 0.25
Гюмюшкая Мухаммед 1 0.25
Шанлитюрк Фатих 1 0.25
Сангаре Назим 0 0
Росси Диего 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 2 0.5
Эль-Араби Юссеф 2 0.5
Камара Мохамед III 1 0.25
Соарес Франсиско 1 0.25
Сиссе Пап Абу 1 0.25
Оньекуру Генри 1 0.25
Рябчук Олег 1 0.25
Вальбуэна Матьё 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Зайц Миха 1 0
Майер Макс 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Озер Берке 1 0
Гюлер Арда 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 50% (3) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Олимпиакос 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гиресунспор Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Астерас 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен
Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Антверпен Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Фенербахче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Сиссе Пап Абу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Валенсия Эннер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Рябчук Олег получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Фенербахче 68% (100)
X 27.9% (41)
Олимпиакос 4.1% (6)
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Где смотреть матч Фенербахче 0:3 Олимпиакос онлайн


Прогнозы на матч Фенербахче 0:3 Олимпиакос

Исход игры
Фенербахче
68% (100)
Ничья
27.9% (41)
Олимпиакос
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (69)
Меньше
52.08% (75)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
42.2% (62)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Фенербахче
17.7% (26)
2:0 Фенербахче
6.1% (9)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Олимпиакос
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Олимпиакос
1.4% (2)
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